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吃越多老越快！營養師揭5種「催老食物」　甜食、炸雞都上榜

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▲▼ 營養師曝5個「催老食物」 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒有些食物吃多容易加速老化，不僅影響肌膚還影響健康。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

明明很認真保養、抗老，但依舊感覺自己老化得比別人快？小心問題出在你常吃「加速衰老」的食物！營養師谷傳玲就指出5種吃越多老越快的「催老食物」，不僅會影響肌膚，變得鬆弛、暗沉、長皺紋，還會影響到身體器官與健康，快來看看以下這些食物你是否天天在吃？

▲▼ 營養師曝5個「催老食物」 。（圖／達志示意圖）

＃高糖食物

像是蛋糕、餅乾、冰淇淋等甜食和可樂、果汁、奶茶等含糖飲料，都是高糖食物，這些食物都會讓血糖急遽上升，血糖快速上升時會產生大量的自由基，而自由基會去攻擊細胞，加速衰老。

再來，攝取過多糖分會引發「糖化反應」，體內多餘的糖會和蛋白質結合，生成「糖化終產物AGEs」，尤其皮膚裡的膠原蛋白、彈性蛋白最容易被糖化，AGEs會使皮膚長皺紋、失去彈性和暗沉。

＃紅肉

像是豬肉、牛肉、羊肉等紅肉，除了會引起劇烈的氧化應激反應，產生大量的自由基，還會引發細胞的炎症，進而加快衰老。

▲▼ 營養師曝5個「催老食物」 。（圖／達志示意圖）

＃加工肉製品

像是火腿、培根、燻雞、鹹魚、香腸、熱狗等加工肉製品都含有大量鹽分，很容易引起皮膚的脫水，還會促進發炎反應，所以吃多了也會加速衰老。另外，加工肉製品富含的苯駢芘、雜環胺（多環胺類）等成分還會致癌。

＃酒精

酒精是著名的促發炎因子，而且大量飲酒還會引發皮膚脫水，進而加速衰老。

▲▼ 營養師曝5個「催老食物」 。（圖／達志示意圖）

＃燒烤、油炸等高溫烹調食物

經過燒烤、煎炸、高溫烘焙等烹調方式的食物，本身就含有糖化終產物AGEs，也會引發身體的慢性發炎，還容易讓人發胖。而肥胖又會進一步的促進發炎反應，所以也會加速衰老。

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關鍵字：

保養, 護膚, 肌膚, 老化, 鬆弛, 皺紋, 暗沉, 飲食, 食物, 加速老化, 衰老, 營養師

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