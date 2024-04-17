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吃了就變美！皮膚科醫師推薦5大美肌食物　鮭魚抗老又能防粉刺

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▲▼ 皮膚科醫師推5美肌食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲吃對食物也能幫助養護好肌膚。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

每個愛美人士都想要細緻無瑕疵的好肌膚，而養護肌膚除了靠努力擦保養品、養成健康生活作息外，吃對食物也很有幫助！日本皮膚科醫師就分享5個保養肌膚必吃的「美肌食物」，有的能幫助抗氧化、抗衰老，有的能預防色素沉澱，還有能保護膠原蛋白的，簡單來說就是吃了就能變美。

▲▼ 皮膚科醫師推5美肌食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃藍莓

藍莓富含多種維生素和抗氧化物質，像是花青素、維生素A、C、E和維生素B群等，可幫助抗老化，更重要的是含有多酚成分，多酚可改善肌膚暗沉、預防肌膚彈力下降。另外，藍莓還含有綠原酸，綠原酸能促進血液循環，美國女性健身網站「Women Fitness」指出，每天攝取100克的藍莓就能明顯改善健康。

＃番茄

番茄裡富含強力抗氧化營養素—茄紅素，可幫助對抗自由基，減少細胞受到傷害、抑制膠原蛋白的分解，也可幫助肌膚進行曬後修復。

▲▼ 皮膚科醫師推5美肌食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃青花菜

青花菜是蔬菜裡蛋白質含量最高的，而人的肌膚也是由蛋白質組成的，多吃青花菜可為肌膚補充蛋白質，青花菜還含有維生素K、膳食纖維和鐵，可以促進肌膚血液循環。

另外，青花菜也有助於對抗這幾年受到熱烈討論的糖化反應和糖化終產物AGEs。當身體裡糖分過多的時候，糖遇到蛋白質就會引起糖化反應，產生糖化終產物AGEs，AGEs含量過多會使肌膚暗黃，看起來暗沉，而青花菜裡所含的蘿蔔硫素則可幫助降低肌膚的糖化反應。

＃甘藍菜

甘藍菜含有大量的葉酸，葉酸是人體產生紅血球必不可少的輔助酶，此外，甘藍還富含鐵和鈣成份，像女性生理期時很容易出現貧血的情況，貧血會造成身體末梢血液供應不足，而血液可謂是皮膚天然的美容液，皮膚所需的營養是通過血液運輸的，這樣才能促進皮膚的新陳代謝。所以從一定程度上來講，改善貧血也是保養肌膚的一個渠道，而甘藍菜就是改善貧血很好的食材。

另外，甘藍也富含膳食纖維，多攝入膳食纖維可以改善人體的腸道環境，好的腸道環境可幫助提高肌膚的保水力，從多種角度來看，甘藍可以說是養護肌膚必不可少的食材。

▲▼ 皮膚科醫師推5美肌食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃鮭魚

吃任何魚類對肌膚都有好處，而鮭魚特別被許多營養師、皮膚科醫師推薦的原因包含鮭魚含有蝦紅素，蝦紅素有很強的抗氧化作用，可預防紫外線造成的色素沉澱，所以多吃鮭魚也有預防色斑的效果。蝦紅素還有抗發炎作用，能避免紫外線破壞肌膚的膠原蛋白和彈性纖維，預防肌膚彈力遭受外來傷害，也是一種抗衰老成分。

此外，鮭魚還含有豐富的Omega-3，可滋潤柔嫩肌膚，也能幫助抗發炎，減少肌膚發炎引起的紅腫和粉刺。

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關鍵字：

保養, 護膚, 食物, 美肌食物, 皮膚科醫師, 醫生, 推薦

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