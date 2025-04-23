699元入手新款！Nike限時「下殺7折」現省破千元優惠開跑了

記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日到來，大家也該為衣櫥和鞋櫃換季了，Nike這次在官網舉辦夏季特惠，無預警帶來了全面 7 折優惠，而且無需使用折扣碼，一雙鞋款現省超過千元，此時入手十分划算！





▲Nike官網夏季特惠開始於2025年 4月 23日 晚上00:00，結束於4月 27日 晚上23:59，涵蓋超過1300件產品進行降價優惠 。（圖／翻攝自官網）

Nike官網夏季特惠開始於2025年 4月 23日 晚上00:00，結束於4月 27日 晚上23:59，涵蓋超過1300件產品進行降價優惠，包括了矚目的鞋款、夏季適合的背心和短褲單品，另外也有配件裝備能夠入手，而且不需要湊單或是輸入折扣碼，直接就可以擁有7折優惠。舉例話題鞋款Nike JAM從$3,800來到$2,659，限時優惠打7折，現省超過千元；而原價1千元的拖鞋也只要699元就能夠帶回家。

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▲New Balance 亞太區形象大使 IU 近期也穿上趨勢鞋款 NB 1000並搭配 NB 短版 V 領上衣 。（圖／品牌提供）





▲NB 1000 。（圖／品牌提供）





▲還有以 80 年代網球鞋為靈感的 T500 。（圖／品牌提供）

New Balance 亞太區形象大使 IU 近期也穿上趨勢鞋款 NB 1000並搭配 NB 短版 V 領上衣，整體穿搭突顯鞋款的復古未來感，同時展現出春夏街頭的隨性活力，鞋履則汲取 90 年代經典跑鞋，結合流線型鞋身。此外，還有以 80 年代網球鞋為靈感的 T500，採用豬皮絨面革與反毛皮鞋面搭配透氣打孔鞋頭，讓鞋款更顯百搭獨特。