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賈靜雯《以美之名》穿搭吸睛！拎「比利時愛馬仕」經典Brillant包低調優雅

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記者鮑璿安／綜合報導

由賈靜雯、姚晨主演的戲劇《以美之名》熱播中，劇情講述了整型外科醫生「喬楊」和「周靜雯」 從分裂到攜手合作的故事，而賈靜雯在劇中飾演外科主任醫師，除了演技備受關注，連她在劇中的時尚穿搭也成為亮點。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝自微博以美之名）

▲賈靜雯在劇中背上比利時國寶品牌Delvaux包款點綴造型 。（圖／翻攝自微博以美之名）

▲▼ 賈靜雯、 Brillant 。（圖／品牌提供）

▲品牌近期也帶來了Brillant PM Surpiqué 斑鳩灰新款，帶有低調的輪廓車線。（圖／品牌提供）

▲▼ 賈靜雯、 Brillant 。（圖／品牌提供）

▲Tempête PM Leather Harmony  包款以象牙白色標誌性明線勾勒輪廓，搭配溫潤的季風褐色調。（圖／品牌提供）

賈靜雯所飾演的「周靜雯」醫師，專業形象讓粉絲們耳目一新，她在劇中拎上比利時國寶品牌Delvaux包款點綴造型，來自經典Brillant 系列，1958年推出Brillant是Delvaux的標誌性手袋，其靈感來源於布魯塞爾世博會上柯比意(Le Corbusier)精心設計的菲利普館(Pavillon Philips)，該手袋的設計蘊含高超的建築美學，小巧的D字吊牌、辨識度馬蹄型搭扣，配上戲劇性的包身線條，構成了經典單品的輪廓。

賈靜雯以簡單的白襯衫搭配絲巾，賦予優雅又正式的風格，肩背Brillant棕色款式完美襯托仙氣。品牌近期也帶來了Brillant PM Surpiqué 斑鳩灰新款，帶有低調的輪廓車線，也是非常值得入手的款式。

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▲▼ gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲Softbit 馬銜鍊肩背包有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Gucci走過Jackie 1961、Horsebit 1955等經典款式，為大家帶來新面孔Softbit 馬銜鍊肩背包，有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多，Softbit以Hobo的手提把和垂墜感為特色，柔軟包身更貼合身形。當然Softbit 馬銜鍊肩背包將品牌靈魂元素改革，翻玩最早於1937年設計的Horsebit （馬術鍊元素），為其標誌性符碼改造成為半截樣式，看起來依舊熟悉，但是尺寸放大許多，輕鬆垂掛在包身之中，猶如攜帶珠寶般散發迷人光澤感，同時也作為磁釦方式固定包款，造型經典深入人心。

關鍵字：

賈靜雯, 以美之名, Delvaux, Brillant, 时尚

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