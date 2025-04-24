UNIQLO與GU連通店進駐南港LaLaport！開幕優惠一次看、免費拿購物袋

記者鮑璿安／台北報導

LaLaport南港店在3月底開幕後，品牌也陸陸續續進駐，這次輪到台灣民眾相當喜愛的GU與姊妹品牌UNIQLO 攜手，打造獨具巧思的樓層連通店面，兩大人氣品牌這次特別帶來了4月25日開幕限定優惠，話題單品只要NT$290起，還有滿額贈禮，以下也幫大家列出重點單品。

UNIQLO





▲UNIQLO LaLaport南港店賣場總面積達220坪，販售男女服飾以及嬰幼童裝與配件完整系列 。（圖／品牌提供）

UNIQLO在4月25日(五)攜手GU同步開幕(UNIQLO 2F/GU 3F)，UNIQLO LaLaport南港店賣場總面積達220坪，販售男女服飾以及嬰幼童裝與配件完整系列，緊接著也預告在5月底前再開高雄楠梓店與桃園青埔店，兩間新店將以路面店型態登場。

▲「降落傘工裝短褲」降價到NT$590；U系列T恤更只要NT$290 。（圖／品牌提供）





▲UNIQLO : C府綢寬版襯衫原價NT$990，期間限定優惠則是NT$790 。（圖／品牌提供）





▲女裝嫘縈上衣原價NT$790，4/25-4/30期間限定優惠NT$590。（圖／品牌提供）





▲女裝SMART九分褲原價NT$990，4/25-4/30期間限定優惠NT$790。（圖／品牌提供）

為迎接UNIQLO LaLaport南港店開幕，眾多夏季機能商品享4月25日(五)至4月30日(三)期間限定新店獨家優惠，夏日不可缺少的「棉麻短褲」及「降落傘工裝短褲」降價到NT$590；U系列T恤更只要NT$290。這次也針對全台UNIQLO帶來了期間優惠，單品涵蓋了BRATOP罩杯式上衣系列，細肩帶背心原價NT$790現來到NT$590；女裝AIRism柔軟短版T恤原價NT$490，限定優惠NT$390。為在地上班族打造的Miracle Air 系列新機能正裝，擁有不易起皺、可機洗特質，UNIQLO : C府綢寬版襯衫原價NT$990，期間限定優惠則是NT$790，非常適合換季時節入手。

GU





▲GU × UNIQLO LaLaport南港店正式開幕 。（示意圖／品牌提供）

▲女裝 兩件式透膚連身裙優惠價$890(原價$990) 。（圖／品牌提供）





▲女裝 勾針編織針織背心優惠價$390(原價$490)。（圖／品牌提供）

▲女裝 織紋T恤 優惠價$290(原價$390) 。（圖／品牌提供）





▲女裝 BARREL LEG錐形牛仔褲優惠價$790(原價$990) 。（圖／品牌提供）

GU日系風格為主打的兩件式透膚連身裙這次就在降價清單之內，從原價$990來到NT$890，不僅單穿甜美，也可以內搭羅紋迷你T恤 (優惠價NT$290) 以及合身喇叭牛仔褲 (優惠價NT$790)，外罩紗裙玩轉疊穿，一件多穿超划算。另外也針對拼色Barrel Leg錐形牛仔褲、尼龍拉鍊降落傘褲、女裝寬襬長裙等多品項一次特價，都是夏日時節非常值得入手的單品。配件方面，期間優惠價 NT$690「斜背包」，包款本身更設計有雙拉鍊與5個口袋細節，兼具時尚感與實用機能；再加入如「蕾絲綁帶片裙」或「勾針編織領巾」等單品，讓整體疊穿更豐富有層次。

▲斜背包優惠價$690(原價$790) 。（圖／品牌提供）





▲單筆消費滿NT$1,500，再加贈「GU潮流購物提袋」乙個，數量有限 。（圖／品牌提供）



為迎接GU LaLaport南港店盛大登場，特別獻上開幕首三日限定優惠，自4月25日至4月27日，凡於LaLaport南港店單筆消費不限金額，即可獲得「花王美舒律蒸氣眼罩與花王美舒律蒸氣溫熱足貼」試用組乙份；單筆消費滿NT$1,500，再加贈「GU潮流購物提袋」乙個，十分有設計感。

以下看更多LaLaport南港店話題品牌

潮流教父Mark Gonzales同名品牌





▲潮流人士喜愛的Mark Gonzales全台第一家門市就在南港LaLaport 。（圖／品牌提供）

潮流人士喜愛的Mark Gonzales全台第一家門市就在南港LaLaport，品牌最具代表性的天使插畫圖案是辨識度亮點，本次引進許多以品牌為設計風格為主的限量商品，將傳統板仔服裝以日常的方式重新呈現，不僅適合潮流滑板人士也適合日常的時尚穿搭，品牌獨有的LOGO設計款、格紋圖案恤衫等款式，牛仔褲、工裝長褲、運動棉褲，細膩演繹九十年代的街頭時尚。

日本服飾品牌 9090 正式宣佈進軍台灣





▲日本服飾品牌9090 以「Revival of Culture」為品牌核心理念 。（圖／品牌提供）



日本服飾品牌9090 以「Revival of Culture」為品牌核心理念，從 1990 至 2000 年代的年輕文化汲取靈感，品牌設計涵蓋寬版剪裁、復古印花、街頭運動風 等多種元素，廣受年輕族群喜愛。9090南港LaLaport門市也將帶來90 Logo 系列、9090 OG 系列、Umbro 聯名款、9090girl 女款以及寬版牛仔褲等經典單品。