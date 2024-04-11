fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」　讓你敏感、冒痘還長皺紋

>

▲▼ 皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒，有些日常壞習慣會讓人不知不覺變醜。（圖／翻攝IG@skuukzky、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、IG@innisfreeofficial、@hairrituelbysisley

有些女生每天認真保養，甚至花大錢買高檔保養品，但肌膚狀態卻不盡人意，小心元兇可能就出在你的日常習慣！皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上揭露5個很多人平時常做的「變醜壞習慣」，忽略這些不改掉，再怎麼保養也沒用。

＃習慣用吸管喝水

劉醫師提醒：「如果你想法令紋、木偶紋一天比一天重，可以天天用吸管喝水、喝飲料」，她表示反覆噘嘴、臉部肌肉運動，容易使嘴唇、唇周產生細紋，同時喝水也會使兩側臉頰用力，讓腮幫子變大，不知不覺中就變醜了，建議還是正常用杯子喝水就好。

▲▼ 皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃用手擠痘痘

劉醫師提醒，擠痘痘盡量別用手，容易留疤、留痘印，尤其臉部三角區的痘痘更是不要擠，小心因為擠痘痘而導致感染。要對抗痘痘，平時白天可以塗抹膚麗凝膠（Metronidazole Gel，又稱甲硝唑凝膠）或膚得舒乳膏（Fusidic Acid Cream），幫助消滅痤瘡丙酸桿菌，晚上則塗抹維A酸凝膠。而如果是肌膚比較不耐受或是孕婦、處於哺乳期的人群，可以把維A酸凝膠換成15%壬二酸凝膠，幫助控油消炎；而若是成熟、有膿頭的痘痘，可用肥皂、洗手乳清潔手部後，用優碘消毒針頭後戳破痘痘，再用2支棉花棒輕輕按壓周圍，擠出膿液後，沾取優碘塗抹。

＃長期側睡

長期側睡的人，臉部受到重力的壓迫，枕頭平面的張力與臉部的壓迫力會在臉上壓出皺摺、產生皺紋，長期下來就會產生法令紋、木偶紋、眼部皺紋，甚至導致臉部整體衰老。劉醫師建議盡量改成平躺睡，一時改正不過來，可以先買個側睡枕頭幫助過渡，減少對臉部的壓力。

▲▼ 皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃邊洗澡邊洗臉還直接對臉沖水

許多人的洗澡水溫都在攝氏40度以上，而洗臉水溫建議用37度左右的溫水潑洗，因此邊洗澡邊洗臉就容易「溫度超標」，再加上用蓮蓬頭對著臉沖，臉受到高溫和水壓的雙重傷害，皮膚更容易過敏泛紅。劉醫師建議，正確的作法是先用溫水卸妝洗臉，再去洗澡。

▲▼ 皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃常用蜜粉或乾洗髮應付油頭

頭髮常常洗沒多久又油了，還能摳出油脂粒，因為懶得洗就用蜜粉或乾洗髮產品緊急「去油」，結果使頭皮變得容易長痘痘，這是脂漏性皮膚炎的典型表現，不及時處理甚至會加重掉髮。

建議可以用含硫的洗髮精清洗，或是使用含有抗黴菌成分的洗髮精，像是Ketoconazole成分，每周使用3到4次，同時飲食上建議少吃甜食、奶製品。

關鍵字：

保養, 護膚, 壞習慣, 爛臉, 變醜, 肌膚, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

台灣宜得利宣布300款商品降價　降幅最高30%

台灣宜得利宣布300款商品降價　降幅最高30%

染燙後多久才能洗頭？髮型師教4招修護原則　維持捲度有光澤

染燙後多久才能洗頭？髮型師教4招修護原則　維持捲度有光澤

心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康 「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管 3大日本漢堡排在台開店　「點這幾道最內行」排控快筆記！ 放不下舊情人？超準心測一問題看出你「分手後的冷血指數」 李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫 《淚之女王》金智媛「百貨女王妝」畫法公開　超美唇色被神出同款 再愛也不敢表白的三大星座！TOP 1害怕被拒絕　沒有安全感之前不會出手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面