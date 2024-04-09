fb ig video ETtoday search mobile

養生又美顏！營養師推5種「東方版超級食物」　綠茶也上榜

>

▲▼ 營養師推5種東方版超級食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師分享5種「東方版超級食物」，吃對健康又養顏。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

隨著健康意識崛起，近年來「超級食物」風潮盛行，許多女星、超模都很常運用超級食物來做健康餐，但許多超級食物都是亞洲人較為不熟悉的食材，想吃又讓人不知如何下手。營養師周麗就表示，其實有些我們日常常見到的食物，可說是藏在身邊的「東方版超級食物」，像是以下5種食物營養豐富，抗發炎、抗氧化能力強，吃對營養更加倍，健康又養顏，讓你越吃越美。

＃枸杞

枸杞裡含有豐富的多醣，對調節血糖有一定的作用，還富含黃酮類物質，抗發炎、抗氧化的能力更是接近維生素C的9倍。女生不想老，最怕發炎、氧化，建議可以用溫熱水泡一杯枸杞，連湯帶肉吃下去效果就很好。

▲▼ 營養師推5種東方版超級食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃綠茶

綠茶裡含有豐富的抗氧化劑，像是茶多酚、兒茶素，都可以幫助抵抗自由基的傷害，日常可多喝綠茶，醒腦又美顏，但記得最好不要加糖。

＃黑芝麻

別看芝麻小小一粒，其含有的營養卻很多，其中鈣、鐵含量都很高，像是20g的芝麻，鈣含量比100ml牛奶還要高，而且芝麻含有的維生素E是γ-生育酚形式，抗氧化能力更強。營養師建議，日常像是做麵食、做豆漿時都可以加芝麻，或是家裡可以買一瓶純的芝麻醬，不管是做涼拌菜或塗饅頭配著吃都可以，好吃抗氧還補鈣。

▲▼ 營養師推5種東方版超級食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃大豆（黃豆）

像是大豆製成的豆漿又被叫做「東方植物奶」，抗氧化、抗發炎的能力都很好，其含有的異黃酮類化合物、多酚類化合物、類黃酮類化合物等植化素都可以幫助身體抗氧化，其中異黃酮還有雙向調節的作用，對女生很好。

＃紅棗

新鮮紅棗的維生素C含量可以說是水果中數一數二的高，風乾以後，雖然維生素C會損失不少，但是礦物質鉀、鎂和膳食纖維都得到了很好的保留，像是排便不順暢的人，吃一點新鮮的棗或乾棗都有幫助。而且紅棗的風味濃郁，自帶天然甜味，可以當作糖的健康版替代，像是泡茶、打豆漿時，可以放上幾顆紅棗，口感更好也更健康。
 

關鍵字：

超級食物, 抗氧化, 抗發炎, 健康, 養顏, 美顏, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

把老婆放第一位的三大星座男！TOP 1自己節儉摳門　卻讓另一半想花就花

把老婆放第一位的三大星座男！TOP 1自己節儉摳門　卻讓另一半想花就花

安格斯12星座一周運勢4／8-4／12　牡羊人氣逆轉勝、獅子桃花旺

安格斯12星座一周運勢4／8-4／12　牡羊人氣逆轉勝、獅子桃花旺

小心越吃越胖！營養師揭「早餐3大地雷組合」：蛋糕＋飲料超NG

小心越吃越胖！營養師揭「早餐3大地雷組合」：蛋糕＋飲料超NG

《不夠善良的我們》戳心金句：人性就是這麼犯賤，所以我們要保持一點神秘感 IU撞衫舒華、Winter！台北演唱會穿超辣牛仔裙　曬長腿比例好驚艷 《淚之女王》金智媛10年不變的少女感　透亮美肌靠5招 李英愛背「薄荷綠編織包」狀態超仙！BOTTEGA VENETA初夏新色更時髦 2024母親節必買「加大版保養」！克蘭詩雙激萃、朵法花梨木卸妝膏34折 根本吃可愛長大！吉伊卡哇聯名日本滋露巧克力　30種超萌隱藏版表情 包・開箱／張員瑛超燒帶貨Miu Miu新水桶包！大容量多背法、焦糖色更可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面