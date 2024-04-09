養生又美顏！營養師推5種「東方版超級食物」　綠茶也上榜

▲營養師分享5種「東方版超級食物」，吃對健康又養顏。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

隨著健康意識崛起，近年來「超級食物」風潮盛行，許多女星、超模都很常運用超級食物來做健康餐，但許多超級食物都是亞洲人較為不熟悉的食材，想吃又讓人不知如何下手。營養師周麗就表示，其實有些我們日常常見到的食物，可說是藏在身邊的「東方版超級食物」，像是以下5種食物營養豐富，抗發炎、抗氧化能力強，吃對營養更加倍，健康又養顏，讓你越吃越美。

＃枸杞



枸杞裡含有豐富的多醣，對調節血糖有一定的作用，還富含黃酮類物質，抗發炎、抗氧化的能力更是接近維生素C的9倍。女生不想老，最怕發炎、氧化，建議可以用溫熱水泡一杯枸杞，連湯帶肉吃下去效果就很好。

＃綠茶



綠茶裡含有豐富的抗氧化劑，像是茶多酚、兒茶素，都可以幫助抵抗自由基的傷害，日常可多喝綠茶，醒腦又美顏，但記得最好不要加糖。

＃黑芝麻



別看芝麻小小一粒，其含有的營養卻很多，其中鈣、鐵含量都很高，像是20g的芝麻，鈣含量比100ml牛奶還要高，而且芝麻含有的維生素E是γ-生育酚形式，抗氧化能力更強。營養師建議，日常像是做麵食、做豆漿時都可以加芝麻，或是家裡可以買一瓶純的芝麻醬，不管是做涼拌菜或塗饅頭配著吃都可以，好吃抗氧還補鈣。

＃大豆（黃豆）



像是大豆製成的豆漿又被叫做「東方植物奶」，抗氧化、抗發炎的能力都很好，其含有的異黃酮類化合物、多酚類化合物、類黃酮類化合物等植化素都可以幫助身體抗氧化，其中異黃酮還有雙向調節的作用，對女生很好。

＃紅棗



新鮮紅棗的維生素C含量可以說是水果中數一數二的高，風乾以後，雖然維生素C會損失不少，但是礦物質鉀、鎂和膳食纖維都得到了很好的保留，像是排便不順暢的人，吃一點新鮮的棗或乾棗都有幫助。而且紅棗的風味濃郁，自帶天然甜味，可以當作糖的健康版替代，像是泡茶、打豆漿時，可以放上幾顆紅棗，口感更好也更健康。

