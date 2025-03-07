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Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據

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▲Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa（右）與泰國美女網紅、醫生娘Somrutai Rattanawaraha一起到LV專賣店購物。（圖／翻攝aonsomrutai IG）

記者陳雅韻／台北報導

宣傳新歌除了拍MV、上節目，還有什麼曝光好機會呢？Blackpink泰籍成員Lisa選擇與泰國美女網紅、剛嫁作醫生娘的Somrutai Rattanawaraha一起到她代言的LV（Louis Vuitton，路易威登）專賣店拍血拼影片，呼應她個人專輯《Alter Ego》新歌《FUTW》中的歌詞「大肆揮霍讓我更有感覺」。

▲Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿著泰國品牌SRETSIS愛心造型服裝，拎掛有3個泡泡馬特爆紅Crybaby哭娃吊飾的LV包。（圖／翻攝wearelloud IG）

▲▼ LV 。（圖／翻攝官網）

▲Lisa拎的LV x TM Alma BB包，90,500元。（圖／翻攝LV官網）

Lisa與姊妹淘Somrutai Rattanawaraha到LV專賣店購物時，身穿泰國品牌SRETSIS粉紅色格紋愛心輪廓上衣搭配紫色迷你裙，再搭配LV與日本藝術家村上隆聯名的彩色Monogram Alma BB包，顯得活潑俏麗。

▲Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa（右）與Somrutai Rattanawaraha走出LV專賣店，拎著LV購物袋的保鑣緊跟在後。（圖／翻攝wearelloud IG）

不過Lisa逾9萬元的LV包，幾乎被Pop mart泡泡馬特爆紅的Crybaby哭娃佔據了，她一口氣在包上掛了3個名媛圈搶瘋的Crybaby吊飾，此當紅公仔最大特色就是眼角那兩串大淚珠，配上因哭泣鼓起的臉頰顯得楚楚可憐，讓看遍時尚好貨的Lisa也著迷，加入收藏行列。
 

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關鍵字：

Lisa, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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