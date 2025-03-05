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楊紫瓊無眉妝嚇人　Jisoo優雅公主造型羅浮宮跑趴

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▲▼ 楊紫瓊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊紫瓊出席Le Grand Dîner du Louvre晚宴，幾近無眉毛的妝容頗驚人。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

法國羅浮宮在2025秋冬巴黎時裝周起跑之際，於4日晚間舉辦「Le Grand Dîner du Louvre」慈善晚宴，為展出高級訂製服的展覽「LOUVRE COUTURE: Art and Fashion」造勢，現場星光熠熠，奧斯卡影后楊紫瓊也是座上賓，向來是時尚資優生的她，穿黑色單肩抓皺禮服登場，還大膽挑戰「無眉妝」，攝影機燈光一打頗為驚人。

▲▼ 羅浮宮晚宴 。（圖／路透社）

▲Jisoo以心形領的Dior黑色禮服搭配卡地亞美洲豹鑽石藍寶石項鍊亮相。（圖／路透社）

而剛看完Dior大秀的BLACKPINK成員Jisoo，以優雅公主造型出席羅浮宮晚宴，她身穿Dior黑色心形領禮服與卡地亞（Cartier）鑲嵌鑽石與重量級藍寶石的美洲豹項鍊，堪稱雙品牌最稱職的代言人；擔任香奈兒（CHANEL）大使多年的英國女星綺拉奈特莉，也是最稱職的大使，在此重要場合自然選穿香奈兒禮服與珠寶登場。

▲▼ 羅浮宮晚宴 。（圖／路透社）

▲英國女星綺拉奈特莉穿香奈兒禮服參加盛會。（圖／路透社）

除了不出錯的經典黑色禮服，金色造型也是在晚宴中突圍的好選擇。美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）身穿服裝設計師Jeremy Scott操刀設計的金銀色亮片與珠飾禮服，不對稱的袖口設計更顯年輕時髦，兩人相偕出席展現好交情；而剛奪得葛萊美獎、與BLACKPINK成員Jennie合作最新單曲〈ExtraL〉的美國饒舌怪物新人多琪（Doechii），也受邀參與晚宴，她選穿Valentino 2025春夏系列的立體金色大蓬裙禮服，上面綴滿閃亮亮片，非凡氣勢驚豔全場。

▲▼ 羅浮宮晚宴 。（圖／路透社）

▲美國超模吉吉哈蒂德（左）穿設計師Jeremy Scott操刀設計的禮服一起出席晚宴。（圖／路透社）

▲▼ 羅浮宮晚宴 。（圖／路透社）

▲美國饒舌歌手多琪身穿Valentino金色大蓬裙禮服，驚豔全場。（圖／路透社）

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關鍵字：

楊紫瓊, Jisoo, 吉吉哈蒂德, 綺拉奈特莉, 多琪, Dior, Cartier, 卡地亞, CHANEL, 香奈兒, Valentino

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