Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

▲Lisa出席Vanity Fair派對，身穿南韓設計師品牌Miss Sohee打造的蕾絲拼接花苞裙禮服。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa是首位登上奧斯卡頒獎典禮舞台表演的KPOP歌手，從紅毯到表演，甚至出席《Vanity Fair》奧斯卡會後派對，每一套造型都備受矚目，但這回出席奧斯卡不再如過往被大力稱讚，從妝髮到服裝都引來兩極評價，特別是現身奧斯卡會後派對的蕾絲拼接花苞裙裝，繁複設計讓網友看不懂外，超貼的微濕捲髮也讓人嘆「該換髮型師了」。





▲超模坎達兒珍娜穿Mugler蕾絲古董禮服，纖腰令人驚嘆。（圖／路透社）

Lisa於《Vanity Fair》奧斯卡會後派對時，穿著南韓設計師Park Sohee創立的品牌Miss Sohee訂製禮服，以蕾絲結合硬挺的鱷魚圖紋布料再創造花苞裙效果，似乎想傳達嫵媚又帶著力量的時尚風格，但配上她的微濕捲髮，不禁讓人聯想到昆蟲。





▲賽琳娜身穿Armani Privé黑色高級訂製服，繼續當時尚資優生。（圖／路透社）

同樣以黑色蕾絲裝亮相的美國超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），則略勝一籌，她所穿的高領長袖蕾絲又開高衩的禮服為Mugler 1992年的古董禮服，展現高明的性感；而全場最優雅的造型，非賽琳娜（Selena Gomez）莫屬，她於今年頒獎季幾乎都以Old Hollywood古典好萊塢造型登場，參加派對也不例外， 選穿綴滿黑色亮片的Armani Privé高級訂製服，經典心型領輪廓，百看不膩。

