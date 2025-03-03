奧斯卡／Lisa表演服被嫌老氣　開高衩露美腿免陷入「丈母娘裝」

▲Lisa是首位在奧斯卡表演的KPOP歌手。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa，成為史上第一位登上奧斯卡頒獎典禮演出的KPOP明星，她在第97屆奧斯卡頒獎典禮上從天而降，演唱1973年007電影《生死關頭》的主題曲《Live and Let Die》，向本屆奧斯卡終身成就獎得主、007電影製片麥可威爾森（Michael G. Wilson）和芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）致敬，不過向來走在時尚尖端的她，此次登台禮服讓不少粉絲失望，黑色珠飾表演禮服顯得老氣，只有開高衩的設計吸睛了。





▲Lisa吊鋼絲從天而降，演唱1973年電影《生死關頭》主題曲《Live and Let Die》。（圖／路透社）

Lisa在奧斯卡紅毯上包緊緊，身穿大陸設計師MARKGONG特別訂製的長版西裝設計禮服引發兩極評價，未料登台表演的禮服更顯老氣，高高的V字領與長袖上身綴滿珠飾排出花草圖案，唯裙子開高衩至腿根讓她露出美腿吸睛，以及紅色裙子內襯增色，才讓她免於落入「丈母娘裝」的印象。





▲Lisa與舞群載歌載舞，美腿相當吸睛。（圖／路透社）

與Lisa一同向007系列電影製片人致敬的表演者，還有歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）與蕾伊（Raye），分別獻唱《金鋼鑽》與《007：空降危機》主題曲，為典禮帶來一波高潮，三人近期一同合唱新歌《Born Again》，再一起登上奧斯卡舞台，話題滿滿。





▲蜜桃貓朵佳（左起）、蕾伊與Lisa分別獻唱007電影名曲。（圖／路透社）