fb ig video ETtoday search mobile

奧斯卡／Lisa表演服被嫌老氣　開高衩露美腿免陷入「丈母娘裝」

>

▲▼ Lisa 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Lisa是首位在奧斯卡表演的KPOP歌手。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa，成為史上第一位登上奧斯卡頒獎典禮演出的KPOP明星，她在第97屆奧斯卡頒獎典禮上從天而降，演唱1973年007電影《生死關頭》的主題曲《Live and Let Die》，向本屆奧斯卡終身成就獎得主、007電影製片麥可威爾森（Michael G. Wilson）和芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）致敬，不過向來走在時尚尖端的她，此次登台禮服讓不少粉絲失望，黑色珠飾表演禮服顯得老氣，只有開高衩的設計吸睛了。

▲▼Lisa 。（圖／路透社）

▲Lisa吊鋼絲從天而降，演唱1973年電影《生死關頭》主題曲《Live and Let Die》。（圖／路透社）

Lisa在奧斯卡紅毯上包緊緊，身穿大陸設計師MARKGONG特別訂製的長版西裝設計禮服引發兩極評價，未料登台表演的禮服更顯老氣，高高的V字領與長袖上身綴滿珠飾排出花草圖案，唯裙子開高衩至腿根讓她露出美腿吸睛，以及紅色裙子內襯增色，才讓她免於落入「丈母娘裝」的印象。

▲▼Lisa 。（圖／路透社）

▲Lisa與舞群載歌載舞，美腿相當吸睛。（圖／路透社）

與Lisa一同向007系列電影製片人致敬的表演者，還有歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）與蕾伊（Raye），分別獻唱《金鋼鑽》與《007：空降危機》主題曲，為典禮帶來一波高潮，三人近期一同合唱新歌《Born Again》，再一起登上奧斯卡舞台，話題滿滿。

▲▼Lisa 。（圖／路透社）

▲蜜桃貓朵佳（左起）、蕾伊與Lisa分別獻唱007電影名曲。（圖／路透社）

►奧斯卡紅毯／「甜茶」熱吻富豪女友　爆乳凱莉珍娜被虧像媽

►奧斯卡紅毯／黛咪摩爾水晶裝閃爆　亞莉安娜蓬裙創造「社交距離」

關鍵字：

奧斯卡, Lisa

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯卡紅毯／「甜茶」熱吻富豪女友　爆乳凱莉珍娜被虧像媽

奧斯卡紅毯／「甜茶」熱吻富豪女友　爆乳凱莉珍娜被虧像媽

奧斯卡紅毯／黛咪摩爾水晶裝閃爆　亞莉安娜蓬裙創造「社交距離」

奧斯卡紅毯／黛咪摩爾水晶裝閃爆　亞莉安娜蓬裙創造「社交距離」

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你 奧斯卡紅毯／Lisa穿西裝致敬007網友不買單　楊紫瓊藍禮服巧搭珠寶更精緻 最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電 美周記／Dior、YSL超美精品氣墊　外型讓人一秒淪陷 奧斯卡紅毯／「甜茶」熱吻富豪女友　爆乳凱莉珍娜被虧像媽 2025上半年最值得入手的新香！香奈兒摩登COCO隨行香水、Aesop詠香水 奧斯卡紅毯／黛咪摩爾水晶裝閃爆　亞莉安娜蓬裙創造「社交距離」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面