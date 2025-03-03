奧斯卡紅毯／黛咪摩爾水晶裝閃爆　亞莉安娜蓬裙創造「社交距離」

▲角逐奧斯卡影后寶座的黛咪摩爾，穿Armani Privè水晶禮服搭配蕭邦珠寶登場。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今（3日）台灣時間上午在洛杉磯好萊塢杜比劇院登場，以電影《懼裂》角逐影后寶座的黛咪摩爾（Demi Moore）早早步上紅毯，身穿Armani Privè綴滿水晶的低胸禮服登場，她同時搭配蕭邦（Chopard）水晶吊燈造型鑽石耳環，以及鑲嵌20克拉與15克拉2顆祖母綠型切割巨鑽手環，華麗造型展現志在奪獎的氣勢。





▲賽琳娜身穿設計靈感源自義大利女星蘇菲亞羅蘭的Ralph Lauren禮服，配上寶格麗珠寶登場。（圖／路透社）

奧斯卡紅毯上水晶裝成為主流，除了黛咪摩爾，擔任頒獎人的奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）、賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）都身穿閃亮的水晶裝飾禮服亮相，賽琳娜所穿的Ralph Lauren耀眼禮服靈感源自義大利女星蘇菲亞羅蘭，她再搭配寶格麗（BVLGARI）鑽石項鍊、耳環與戒指，再次成功演繹Old Hollywood古典好萊塢風格。





▲亞莉安娜穿Schiaparelli Couture粉色立體剪裁禮服搭De Beers珠寶驚豔全場。（圖／路透社）





▲亞莉安娜禮服誇張的立體剪裁，讓前來打招呼的艾兒芬妮（右）只能保持「社交距離」。（圖／路透社）

以電影《魔法壞女巫》分別入圍本屆奧斯卡最佳女配角與女主角的流行樂天后亞莉安娜（Ariana Grande）與辛西亞艾利沃（Cynthia Erivo），再度以典禮造型呼應電影中的角色，亞莉安娜身穿Schiaparelli 2025春夏粉色立體剪裁禮服，宛如仙子降臨，有趣的是腰部誇張的立裁，讓前來打招呼的女星艾兒芬妮不得不保持「社交距離」；辛西亞艾利沃則穿LV（Louis Vuitton）訂製的祖母綠色天鵝絨禮服，立領、大蓬裙等充滿戲劇性的設計，輕鬆成為紅毯焦點。





▲入圍奧斯卡最佳女主角的辛西亞艾利沃以祖母綠色的LV禮服呼應主演的電影《魔法壞女巫 》角色。（圖／路透社）