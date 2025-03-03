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奧斯卡紅毯／「甜茶」熱吻富豪女友　爆乳凱莉珍娜被虧像媽

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▲▼奧斯卡 。（圖／路透社）

▲身穿黃色Givenchy服裝的提摩西夏勒梅，牽著媽媽Nicole Flender走奧斯卡紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

今年奧斯卡紅毯上，男星們普遍仍穿經典不敗的黑色正裝亮相，唯角逐影帝寶座的29歲「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Hal Chalamet）最敢嘗試，穿著Givenchy黃色西裝登場，充滿年輕活力，更受矚目的是他登紅毯時牽著媽媽Nicole Flender，入場後女伴變成富豪女友凱莉珍娜（Kylie Jenner），兩人與友人聊著聊著竟熱吻起來，閃瞎眾人的眼。

▲▼奧斯卡 。（圖／路透社）

▲提摩西夏勒梅（右）不顧女友凱莉珍娜仍與友人談天，獻上熱吻。

以電影《巴布狄倫：搖滾詩人》首度入圍奧斯卡影帝的提摩西夏勒梅，愛情事業兩得意，他與實境秀女星金卡達夏家族的小妹凱莉珍娜熱戀，走到哪就黏到哪，出席奧斯卡頒獎典禮當然也不例外，27歲的凱莉珍娜再度穿爆乳裝陪伴男友，但小倆口造型一比，女方看起來成熟許多，不少網友都認為「凱莉看起來好像甜茶的媽」。

▲▼奧斯卡 。（圖／路透社）

▲提摩西夏勒梅（右）在奧斯卡場內情不自禁親吻凱莉珍娜。（圖／路透社）

提摩西夏勒梅向來愛穿亮色系服裝，流露青少年氣息，而本屆奧斯卡紅毯上，少數非黑色正裝的男星還有「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield），他選穿Gucci棕色絲質襯衫配同色調西裝，再搭上積家（Jaeger-LeCoultre）Reverso系列翻轉錶，一派瀟灑；同樣擔任頒獎人的「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）也穿Gucci正裝，襯衫黑中透出亮亮的線條裝飾，成功吸睛。

▲▼奧斯卡 。（圖／路透社）

▲安德魯加菲爾德穿Gucci棕色絲質襯衫與西裝搭配積家錶，一派瀟灑。（圖／路透社）

▲▼奧斯卡 。（圖／路透社）

▲身穿Gucci西裝的小勞勃道尼（左），與山謬傑克森在紅毯上耍寶。（圖／路透社）

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關鍵字：

奧斯卡, 甜茶, 提摩西夏勒梅, 小勞勃道尼, 安德魯加菲爾德

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