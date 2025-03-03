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奧斯卡紅毯／Lisa穿西裝致敬007網友不買單　楊紫瓊藍禮服巧搭珠寶更精緻

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記者李薇／台北報導

第97屆奧斯卡於台灣時間3日登場，紅毯穿搭當然也是一大看點，首次登台表演的韓星Lisa難得沒穿性感禮服，而以長版的西裝式裙款亮相，楊紫瓊則是身穿平口藍色長尾禮服現身，展現出一貫的好衣品。

▲Lisa 奧斯卡獎。（圖／路透社）

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▲Lisa穿搭致敬007，網友評價兩極，有人覺得很美、也有人認為不適合。（圖／路透社）

首次現身奧斯卡的BLACKPINK成員Lisa即將擔任表演嘉賓，在紅毯上她選穿大陸設計師MARKGONG特別訂製的長版西裝設計禮服，是為了致敬007系列電影，外面宛如裙子的長襬搭配白色襯衫，裡面則是以西裝長褲做為搭配，除了在胸上別了一朵紅花，細節則是搭配寶格麗Serpenti靈蛇系列的戒指、耳環，展現出獨特魅力。

▲Lisa,楊紫瓊,奧斯卡,穿搭,時尚,寶格麗,Balenciaga,Boucheron,寶詩龍,。（圖／路透社）

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▲楊紫瓊在細節運用珠寶更增添精緻感。（圖／路透社）

向來穿搭很受到關注的楊紫瓊這次在紅毯以一身寶藍色的平口禮服，是Balenciaga專門為她設計，簡約版型在腰間抓出褶皺，在身後運用具有份量感的長襬裙尾，俐落的盤髮將焦點放在脖子上的法國頂級珠寶Boucheron寶詩龍，細緻閃耀的項鍊在背後垂墜Y字型的設計，讓整體穿搭更顯層次，耳朵上還配戴著Plume de Paon孔雀羽毛的耳環，每一個細節都非常精緻。

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關鍵字：

Lisa, 楊紫瓊, 奧斯卡, 穿搭, 時尚, 寶格麗, Balenciaga, Boucheron, 寶詩龍

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