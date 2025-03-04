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《侏儸紀公園》男星戴江詩丹頓女錶吸睛　花俏裝扮看不出是阿公級

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▲▼奧斯卡錶 。（圖／路透社）

▲72歲男星傑夫高布倫在奧斯卡穿得花俏，戴江詩丹頓限量女錶亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

大型頒獎典禮的明星穿搭，是時尚潮流指標之一，甫落幕的第97屆奧斯卡頒獎典禮，出現了不少「女錶男戴」的現象，最吸睛的莫過於曾演出《變蠅人》、《侏儸紀公園》等賣座電影的男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum），他不僅衣著花俏，還搭配瑞士名錶江詩丹頓全球限量100只的Égérie月相女錶，紫色調面盤與他服裝內襯完美呼應，大膽穿搭很難想像他已是72歲的阿公級男星。

▲▼奧斯卡錶 。（圖／路透社）

▲傑夫高布倫戴江詩丹頓限量100只的Égérie月相腕錶（右），約1,580,000元。（圖／江詩丹頓提供）

傑夫高布倫近期現身總是勇於嘗試鮮豔色彩服裝與配件，此次出席奧斯卡戴上江詩丹頓與設計師殷亦晴合作的18K粉紅金Égérie月相女錶，配有淺紫色珍珠貝母錶盤，飾以猶如高級訂製服布料的摺皺圖案，而在珍珠貝母雲海中，月亮和夜幕星空由美鑽環繞，錶圈也鑲嵌58顆明亮式切割鑽石，錶冠則點綴一顆月光石，優雅迷人，原錶搭配紫色皮革錶帶，傑夫高布倫換上黑色皮錶帶。

▲▼奧斯卡錶 。（圖／路透社）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅黃色Givenchy服裝搭卡地亞珠寶與腕錶出席奧斯卡頒獎典禮。（圖／路透社）

▲▼奧斯卡錶 。（圖／路透社）

▲提摩西夏勒梅戴手環疊搭卡地亞1960年代的橢圓形Baignoire古董錶。

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Hal Chalamet）為卡地亞（Cartier）品牌大使，戴著多款金手環疊搭1960年代的橢圓形Baignoire古董女錶出席奧斯卡典禮，此古董金錶上下方均鑲嵌紅、藍寶石增添華麗感；而本身就是鐘錶收藏家的「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）擔任頒獎人，戴著歐米茄（OMEGA）18K Sedna™金材質海馬Aqua Terra腕錶，金色面盤飾以波浪紋並點綴紅寶石時標，配上鑲鑽錶圈，為此系列華麗款式，錶徑38毫米，男女皆宜。

▲▼小勞勃道尼 。（圖／公關照）

▲擔任奧斯卡頒獎人的小勞勃道尼，戴歐米茄海馬Aqua Terra腕錶。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼奧斯卡錶 。（圖／路透社）

▲18K Sedna™金打造的歐米茄海馬Aqua Terra腕錶，鑲嵌紅寶石時標，1,470,000元。

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關鍵字：

傑夫高布倫, Vacheron Constantin, 江詩丹頓, 甜茶, Cartier, 卡地亞, 小勞勃道尼, OMEGA, 歐米茄

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