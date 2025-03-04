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亞莉安娜開唱背上有高跟鞋　瑪格麗特庫利露美腿舞衣出自香奈兒

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▲▼亞莉安娜 。（圖／達志影像/美聯社）

▲身穿Vivienne Westwood花卉禮服的辛西亞艾利沃（左），與穿SCHIAPARELLI紅禮服的亞莉安娜在奧斯卡舞台上開唱。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第97屆奧斯卡頒獎典禮圓滿落幕，典禮中幾段精彩表演讓觀眾再三回味，其中的表演服也盡顯藝人與造型師的用心。以《魔法壞女巫》入圍最佳女主角的辛西亞艾利沃與最佳女配角提名的亞莉安娜（Ariana Grande），合唱電影歌曲《Defying Gravity》展現精湛唱功，服裝亦有看頭，辛西亞艾利沃變身為花仙子身穿Vivienne Westwood立體花卉蓬裙，而亞莉安娜以紅色SCHIAPARELLI禮服登場，轉過身背後竟裝飾立體高跟鞋，巧妙呼應《魔法壞女巫》劇情。

▲▼亞莉安娜 。（圖／達志影像/美聯社）

▲亞莉安娜的禮服後面裝飾立體高跟鞋呼應電影《魔法壞女巫》中的高跟鞋。（圖／美聯社）

身穿大紅禮服表演的女星還有演出《懼裂》大受矚目的瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），她是香奈兒（CHANEL）品牌大使，在奧斯卡典禮致敬007電影環節中穿著靈感源自香奈兒1989年春夏高級時裝系列的紅色緞面洋裝大秀舞技，不僅腰際的金色和水晶刺繡裝飾亮眼，開高衩讓她能自在舞蹈的設計也相當吸睛，贏得滿堂彩。

▲▼ CHANEL,Swarvoski 。（圖／公關照）

▲女星瑪格麗特庫利在奧斯卡致敬007電影環節大秀舞技。（圖／香奈兒提供）

▲▼亞莉安娜 。（圖／達志影像/美聯社）

▲瑪格麗特庫利穿香奈兒紅色緞面洋裝大露美腿吸睛。（圖／美聯社）

緊接在後的表演則是Lisa、蜜桃貓朵佳（Doja Cat）與蕾伊（Raye）演唱007電影經典名曲，蜜桃貓朵佳的閃亮服裝讓人難以忽視，背後操刀的設計師是與她合作多年的造型師Brett Alan Nelson，為她打造飾以超過100萬顆施華洛世奇水晶的裙裝，營造施華洛世奇水晶漂浮在身體周圍的視覺效果，她與亞莉安娜都戴上施華洛世奇首飾演唱，成功聚焦。

▲▼ CHANEL,Swarvoski 。（圖／公關照）

▲歌手蜜桃貓朵佳獻唱007電影經典曲，穿造型師Brett Alan Nelson為她打造的裙裝上陣，點綴超過100萬顆施華洛世奇水晶。（圖／施華洛世奇提供）

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關鍵字：

奧斯卡, 亞莉安娜, 辛西亞艾利沃, 瑪格莉特庫利, 蜜桃貓朵佳, Swarovski, 施華洛世奇, CHANEL, 香奈兒

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