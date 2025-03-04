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強尼戴普女兒纖腰全都露跑趴　把香奈兒穿成「肚皮舞裝」

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▲▼莉莉蘿絲戴普 。（圖／路透社）

▲莉莉蘿絲戴普出席《Vanity Fair》奧斯卡會後派對，身穿兩截式香奈兒裙裝露出驚人纖腰。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與法國名模凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）的25歲女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp），因演出的電影《吸血鬼：諾斯費拉圖》（Nosferatu）入圍第97屆奧斯卡4項大獎，她特別盛裝參與盛會，身為香奈兒（CHANEL）品牌大使的她，戰袍與搭配的珠寶全為香奈兒之作，尤其《Vanity Fair》奧斯卡會後派對上她穿兩截式超低腰裙裝露出不科學的纖腰，讓全場驚呆。

莉莉蘿絲戴普於《Vanity Fair》奧斯卡會後派對穿著香奈兒亮片點綴的蝴蝶結圖案短版上衣，裝飾黑色蝴蝶結增添可愛元素，再搭配超低腰的紗裙，纖瘦的她水蛇腰全都露，不少網友認為很俏麗，也有另一派認為此造型像極了「肚皮舞裝」。

▲▼莉莉蘿絲戴普 。（圖／路透社）

▲莉莉蘿絲戴普現身奧斯卡頒獎典禮時，穿香奈兒訂製黑色花卉蕾絲繞頸長洋裝。（圖／香奈兒提供）

而登上奧斯卡頒獎典禮紅毯，莉莉蘿絲戴普穿著香奈兒靈感來1995春夏高級訂製服系列的訂製黑色花卉蕾絲繞頸長洋裝上陣，腰間飾有荷葉邊，並以黑色亮片、水晶與珍珠刺繡呈現山茶花圖案，她同時搭香奈兒頂級珠寶RUSSE圖騰鑽石項鍊與手鍊，流露成熟嫵媚氣息。

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關鍵字：

強尼戴普, 莉莉蘿絲戴普, CHANEL, 香奈兒

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