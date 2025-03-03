IU白背心配珠寶美翻　驚喜合體「臉蛋天才」車銀優

▲IU（左）與車銀優合體演繹CHAUMET珠寶，俊男美女組合非常吸睛。（翻攝dlwlrma）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星IU（李知恩）與朴寶劍領銜主演的Netflix新劇《苦盡柑來遇見你》將於7日播出，但她最新釋出的工作照不是與男主角合體，而是與「臉蛋天才」車銀優驚喜同框，一起為法國珠寶品牌CHAUMET從Bee My Love系列更名為「Bee de Chaumet」的珠寶，拍攝最新宣傳照，俊男美女組合相當吸睛。





▲IU穿簡單的白色坦克背心配CHAUMET更名為Bee de Chaumet珠寶，時髦亮眼。（翻攝dlwlrma）

車銀優是CHAUMET全球品牌大使，戴上Bee de Chaumet珠寶粉絲都不陌生，但IU加入宣傳行列就讓粉絲驚喜不已了，她穿上簡單的白色坦克背心，疊戴多款靈感源自蜜蜂與蜂巢圖案的珠寶，流露清新氣息；另一套造型則換上丹寧露腰裝，搭配Bee de Chaumet軟鍊結構的項鍊，展現個性魅力，完美示範珠寶融入日常穿搭的時髦模樣。





▲IU以丹寧露肚裝配CHAUMET Bee de Chaumet項鍊，展現率性的一面。（翻攝dlwlrma）





▲IU與朴寶劍領銜主演的新劇《苦盡柑來遇見你》將於7日在Netflix播出。（翻攝dlwlrma）

IU不僅受CHAUMET青睞，她的透亮肌膚也令人羨慕，成為雅詩蘭黛（Estee Lauder）的代言人；此外，她也是New Balance的「帶貨王」，雙方合作多年，只要她穿過的廣告款總會掀起搶購潮。





▲擔任雅詩蘭黛代言人的IU，膚況令人稱羨。（圖／翻攝esteelaudertw IG）