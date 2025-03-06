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棕櫚葉首飾讓人一眼瞧見　APM Monaco大熱款還有薄荷綠

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▲▼APM Monaco,Swarovski 。（圖／公關照）

▲APM Monaco代言人伊娃隆格莉亞Pastel Dreams系列棕櫚葉造型手環20,400元，戒指單個5,700元，耳釘耳夾10,200元。（圖／APM Monaco提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國女星「慾望師奶」伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）是摩納哥品牌APM Monaco代言人，她為全新春季Printemps系列Pastel Dreams新品，到法國尼斯Le Plongeoir懸崖餐廳拍攝時尚大片，以地中海為背景，她穿戴棕櫚葉、花朵造型以及薄荷綠水滴首飾，洋溢春天氣息。

▲▼APM Monaco,Swarovski 。（圖／公關照）

▲APM Monaco銀白色與淡綠色水滴Printemps系列戒指與手環可自由疊搭。

APM Monaco春季Printemps系列以淡雅色彩為主調，將閃亮皓石、薄荷綠寶石融入設計之中，最具戲劇效果為棕櫚葉造型設計，飛揚的線條讓人一眼瞧見；薄荷綠水滴款式則完美展春天氣息，能於相同設計概念的銀白色款式疊搭，創造層次感；而綻放的小花也成為本季亮點，品牌推出綴滿鋯石的華麗款、中央點綴珍珠的優雅款，以及鏤空線條的個性之作，3大主題新品各有耳環、戒指、項鍊與手環等豐富樣式可自由穿搭。

▲▼APM Monaco,Swarovski 。（圖／公關照）

▲APM Monaco Printemps淡綠色個性水滴耳環，9,700元。

▲▼APM Monaco,Swarovski 。（圖／公關照）

▲APM Monaco Printemps系列個性花朵項鍊30,400元，花朵戒指5,500元。

▲▼APM Monaco,Swarovski 。（圖／公關照）

▲APM Monaco Printemps系列珍珠花朵戒指，3,600元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）則宣布金曲歌后莫文蔚成為最新代言人，演繹Swarovski Created Diamonds Galaxy系列高級珠寶作品，她於首波宣傳照中 身穿剪裁俐落的黑色西裝，搭配品牌培育鑽石系列作品，另一套晚禮服造型則戴上定價高達7,800,000元的Swarovski Created Diamonds Galaxy 系列高級訂製項鍊，鑲嵌1,050顆重約 156.6 克拉Swarovski Created Diamonds，共採用7種不同的切割工藝的培育鑽石，華麗設計盡顯天后氣勢。

▲▼APM Monaco,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇宣布金曲歌后莫文蔚擔任最新代言人，演繹Swarovski Created Diamonds。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼APM Monaco,Swarovski 。（圖／公關照）

▲莫文蔚佩戴施華洛世奇Galaxy高級訂製培育鑽石項鍊，7,800,000元。

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關鍵字：

伊娃隆格莉亞, APM Monaco, Swarovski, 施華洛世奇, 莫文蔚

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