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楊紫瓊將來台挺Tiffany　11日逛台北101有機會見巨星

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▲▼楊紫瓊Tiffany。（圖／公關照）

▲楊紫瓊出席第97屆奧斯卡頒獎典禮，身穿Balenciaga搭配Boucheron珠寶漂亮登場。（圖／Boucheron提供）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊要來台灣了！受美國珠寶品牌Tiffany & Co.之邀，她將於11日親臨台北101購物中心，與Tiffany執行長Anthony Ledru共同為全新旗艦店揭幕，粉絲有機會在現場一睹巨星風采，她除了此公開活動，其他私人行程與停留台灣的天數均保密。

▲▼楊紫瓊Tiffany。（圖／公關照）

▲Tiffany歡慶台北101旗艦店開幕，推出獨家銷售的「石上鳥」沙弗萊石腕錶。（圖／Tiffany提供，以下同）

62歲的楊紫瓊在國際影壇與時尚圈相當活躍，日前出席第97屆奧斯卡頒獎典禮，身穿代言品牌Balenciaga藍色禮服搭配Boucheron羽毛造型Plume de Paon系列鑽石耳環、戒指以及Quatre Radiant鑽石項鍊贏得好評，旋即又轉往巴黎參加羅浮宮晚宴，大膽挑戰「無眉妝」引起熱議。

▲▼楊紫瓊Tiffany。（圖／公關照）

▲Tiffany台北101旗艦店盛大開幕，將展出「古典珍藏庫」60年代鳳梨造型戒指。

11日楊紫瓊將現身Tiffany台北101旗艦店開幕活動，除了有巨星助陣，Tiffany也為藏家端出滿滿驚喜，將展示品牌「古典珍藏庫」系列作品，並獨家銷售「石上鳥」沙弗萊石腕錶，亮點是鑽石鳥會隨著佩戴者動作自由旋轉，著實炫目。
 

▲▼楊紫瓊Tiffany。（圖／公關照）

▲Tiffany古典珍藏庫1957年Jean Schlumberger設計的「葉片與杯」耳環也在展出之列。

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關鍵字：

楊紫瓊, Boucheron, Balenciaga, Tiffany

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