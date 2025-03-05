G-SHOCK浪漫紫錶慶國際婦女節　背光燈亮出含羞草

▲G-SHOCK慶祝國際婦女節，以含羞草花為靈感打造GMA-P2125W-6腕錶， 3,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

3月8日為國際婦女節，紀念女權運動，也慶祝女性在各領域的貢獻，紫色、綠色和白色是此節日的代表色，其中紫色代表正義、綠色象徵希望，而白色代表純潔，CASIO旗下G-SHOCK選擇紫色，並以含羞草為靈感打造GMA-P2125W-6A腕錶慶祝國際婦女節，纖薄外型與精緻尺寸適合女性的手腕尺寸。





▲插畫藝術家itabamoe戴G-SHOCK GMA-P2125W-6A腕錶，與她打造的產品主視覺合影。

G-SHOCK為宣傳GMA-P2125W-6A腕錶，特別邀請插畫藝術家itabamoe創作產品主視覺，淡紫色錶款象徵正義與尊嚴，並以白色和金色點綴細節，啟動LED背光時螢幕會顯示含羞草花圖案，呼應於國際婦女節贈送含羞草花的傳統。此別具意義的錶款功能也相當實用，具防水200米、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶功能滿足日常生活需求。





▲G-SHOCK GMA-P2125W-6A背光亮起時，螢幕會顯示含羞草花圖案。

紐約時尚品牌alice + olivia也為國際婦女節推出新裝，鼓勵女性以時裝風格來傳達個人的獨特性與價值觀，服裝色系以此節日的代表色紫色、綠色和白色為主，主打款式包括粉紫粗花呢短洋裝、浪漫飄逸的薄荷綠洋裝、I AM WOMAN白色印花襯衫等，襯托女性自信多樣風貌。





▲alice + olivia為國際婦女節推出COLEY粉紫粗花呢短洋裝，13, 500元。（圖／alice + olivia提供，以下同）





▲alice + olivia I AM WOMAN印花襯衫，13,500元。