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Swatch聯名歐米茄MOONSWATCH 1965今開搶　4店限定湧排隊潮

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▲▼Swatch,Citizen 。（圖／公關照）

▲Swatch與歐米茄攜手推出MOONSWATCH 1965於3月1日開賣，8,700元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今（3月1日）天氣晴朗，讓Swatch錶迷更有動力搶夯錶了！品牌與歐米茄（OMEGA）再度攜手打造MOONSWATCH 1965腕錶，致敬1965年3月1日歐米茄Speedmaster超霸腕錶通過NASA美國太空總署測試及認證，成為太空人的裝備之一，今日開賣的Swatch版本承襲當年錶款特色外，還加入小巧思，例如錶面上方兩個積時盤頂部數字各是19與65，合在一起閱讀就是榮耀年分「1965」，而且真真切切將計時功能調整成可計時19小時與65分鐘，設計與功能別出心裁。

▲▼Swatch,Citizen 。（圖／公關照）

▲錶迷在Swatch西門形象店前排隊購買MOONSWATCH 1965。

Swatch新錶引領錶迷回顧歐米茄的輝煌歷史，1965年NASA招標供太空人使用的腕錶，歐米茄提交1964年生產的ST105.003超霸錶款，浪琴表（Longines） 提交 Wittnauer 235T錶款，勞力士（Rolex）則提交了6238錶款，經NASA嚴格標準測試由歐米茄勝出，並於測試結束三個月後的1965年6月3 日，在「Gemini IV」任務中由Ed White佩戴此錶完成了超過20分鐘的艙外太空探索。

▲▼Swatch,Citizen 。（圖／公關照）

▲MOONSWATCH 1965腕錶（左）具備60年前NASA測試的Speedmaster 腕錶（右）特色，使用當時的歐米茄標誌、指針及字體。

此傳奇錶款啟發Swatch創作，打造非限量的MOONSWATCH 1965腕錶，與歐米茄當年錶款最明顯的差異是採用白色面盤，但無論不對稱錶殼、測速計刻度著名的「Dot over 90 」細節、歐米茄標誌，或是指針、字體都忠實呈現原版腕錶的設計，搭配灰色 VELCRO® 錶帶呼應太空服風格，而錶殼背面印有使命宣言，電池處裝飾月球圖案。今起於西門形象店、台北101門市、新店誠品裕隆城門市及高雄夢時代門市開賣，每人每日限購1只，上午開賣前已湧排隊潮。

▲▼Swatch,Citizen 。（圖／公關照）

▲MOONSWATCH 1965錶殼背面印有使命宣言，電池處為月球圖案。

CITIZEN也經常以浩瀚宇宙為主題設計腕錶，光動能全球電波月相錶推新款不鏽鋼版本「曜月款」，即捕捉夜空中月亮之美，6時方向的月相盤，由金黃明月、雲層與湖面倒影交織而成，予人寧靜感受，而時標與指針染上金色光輝，在深灰色面盤上格外出色；搭載H874光動能電波對時機芯，具備月相自動計算功能，可接收地表電波塔發送的時間訊息計算每日月相，並自動顯示當前的月相，還能依照所在地切換南北半球月相顯示。

▲▼Swatch,Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能全球電波月相錶「曜月款」BY1037-51H，25,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）
 

關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄, CITIZEN

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