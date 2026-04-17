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很容易暈船的三大星座！TOP 1簡直「戀愛狂魔」動不動就淪陷

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記者李薇／台北報導　圖／mbcdrama_now IG

在曖昧氛圍瀰漫的現代戀愛中，有些人特別容易在短時間內投入感情，甚至對方還沒明確表態，就已經在心中上演一整套戀愛劇本，這類型的人往往感受力強、想像力豐富，只要對方稍微釋出好感，就會迅速「暈船」，讓自己陷入情緒漩渦，以下盤點三大最容易動不動就暈船的星座，看看你或身邊的人是否也榜上有名。

▲。（圖／IG）

TOP 3：雙魚座

雙魚座天生浪漫又感性，對愛情充滿美好幻想，只要對方多一點關心或貼心舉動，就容易自行放大成「對方也喜歡我」，在還沒確認關係前就先投入情感，甚至開始規劃未來，情緒隨著對方的一舉一動起伏，很容易在曖昧中越陷越深。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座內心渴望安全感與歸屬，一旦有人給予溫暖或陪伴，就會迅速產生依賴感，把對方視為重要存在，哪怕只是日常關心或聊天，也可能被解讀成特別的在意，進而在心中默默投入感情，常常還沒開始戀愛就已經先受傷。

TOP 1：天秤座

天秤座對於人際互動敏感又重感覺，只要遇到談得來、相處舒服的人，就很容易產生好感，再加上他們本身就嚮往戀愛氛圍，對於曖昧特別沒有抵抗力，很容易在對方釋出一點點好意時就迅速心動，甚至在腦海中默默認定關係，成為最容易「一秒暈船」的代表星座。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

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