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海浪與光影遊戲變身絕美珠寶　TASAKI大耳環混搭時髦極了

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▲▼Tasaki,Damiani 。（圖／公關照）

▲靈感源自光與海浪之間閃爍光芒的TASAKI Aurora系列藍寶石、鑽石與珍珠手環，戒指488,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI進駐台北微風廣場開設專賣店，歡慶開幕引進TASAKI Atelier高級珠寶系列，設計師Prabal Gurung從大海與大自然獲得啟發，創作款款存在感強烈的作品，其中Aurora系列靈感源自光投射海浪間所產生的閃爍光芒，運用鑽石、藍寶石與珍珠營造細膩的漸層色彩，無論是能隨身體律動而擺動的長耳環、流蘇長項鍊，或是波浪線條交錯的手環，都炫目迷人。

▲▼Tasaki,Damiani 。（圖／公關照）

▲鑲嵌鑽石、藍寶石與白色南洋珠的Aurora耳環4,160,000元，項鍊4,450,000元。

時髦耳環是TASAKI Atelier高級珠寶系列的亮點，且不同主題款式混搭意外合拍，輕鬆穿戴出個人風格。例如圓形的Nacreous系列夾式耳環，可夾於耳骨任一位置，再配上半圓圈式的Aurora鑽石珍珠白K金耳環，時尚指數激升；另一副重量級耳環則是描繪瀑布飛瀉動感的Cascade系列18K白金與18K櫻花金耳環，猶如水流滑落的波浪線條上美鑽錯落點綴，完演繹水滴於陽光下閃爍模樣。

▲▼Tasaki,Damiani 。（圖／公關照）

▲模特兒戴TASAKI Nacreous耳環（上）488,000元，搭配Aurora鑽石珍珠白K金耳環832,000元。

▲▼Tasaki,Damiani 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴TASAKI Surge白K金耳環562,000元，Surge櫻花金戒107,000元，白金鑲鑽戒237,000元。

▲▼Tasaki,Damiani 。（圖／公關照）

▲受瀑布飛瀉啟發的TASAKI Atelier Cascade耳環，1,820,000元。

正於台北101購物中心舉辦珠寶展的義大利品牌DAMIANI，此次也引進不少珍珠作品，其中 Masterpiece Mimosa Perle大師傑作含羞草珍珠系列18K白金大溪地黑珍珠祖母綠與鑽石手鐲，最大尺寸的11.75毫米銀灰色珍珠置中，兩側漸縮為8.5毫米珍珠，鑽石與祖母綠錯落其中展現層次感；而瀑布也成為設計主題，創作Masterpiece大師傑作Sorgente系列18K白金藍寶石與鑽石項鍊，呈現漂浮於空氣中的噴泉水滴。

▲▼Tasaki,Damiani 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Masterpiece Mimosa Perle大師傑作含羞草珍珠系列18K白金大溪地黑珍珠祖母綠與鑽石手鐲，973,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼Tasaki,Damiani 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Masterpiece大師傑作Sorgente系列18K白金藍寶石與鑽石項鍊， 1,090,000元。

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關鍵字：

TASAKI, DAMIANI

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