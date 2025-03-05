10億DAMIANI珠寶秀義式精湛工藝　錯落美鑽完美貼合肌膚

▲模特兒佩戴Damiani Le Perle珍珠系列大溪地珍珠與鑽石項鍊1,320,000元，Geysers系列大溪地珍珠鑽石手鐲3,590,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌DAMIANI今年邁101年，選擇在台北101購物中心舉辦Masterpieces of Excellence 101件璀璨藝術之作限定展，橫跨旗下逾20大高級珠寶系列作品，總值近10億元，款款彰顯義大利設計風格與精湛工藝，代表作Mimosa含羞草系列高級珠寶，呈現鑽石簇擁堆疊多層的立體感，看似不規則的排列其實經過精密計算，能巧妙貼合佩戴者肌膚，並隨著身體律動展現迷人光影，除了白鑽款式，增添鑲嵌祖母綠或深具分量的摩根石作品，更添活潑氣息。





▲DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K白金全鑽高級珠寶項鍊， 5,570,000元。





▲DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石戒指，2,160,000元。





▲DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K白金祖母綠與鑽石手鐲，545,000元。

DAMIANI此次珠寶展引進不少千萬元內可收藏的高級珠寶，珍珠是亮點之一，從Masterpiece Mimosa Perle大師傑作含羞草系列到海洋主題Le Perle都有頂級珍珠設計，最有趣是將大溪地黑珍珠以不規則方式鑲嵌於纖細18K白金框線上的Geyser系列手鐲，珍珠採非固定設計，意謂會隨著手腕動作滑動，增添賞玩樂趣。





▲DAMIANI Masterpiece Mimosa Perle大師傑作含羞草珍珠系列18K白金大溪地黑珍珠藍寶石與鑽石手鐲，1,660,000元。





▲DAMIANI Masterpiece Margherita大師傑作瑪格麗特系列18K玫瑰金彩色藍寶石與鑽石戒指，998,000元。

除了優雅與摩登風格珠寶，DAMIANI也引進多款珍罕珠寶錶，包括受電影膠捲轉動開啟藝術生命力啟發的Belle Époque美好年代系列機械錶，錶圈與面盤鑲滿總重10.92克拉的梯鑽，展現極致耀眼的光芒。

▲DAMIANI Masterpiece Belle Époque大師傑作美好年代18K白金全鑽腕錶， 7,170,000元。

同樣來自義大利的寶格麗（BVLGARI），歡慶140周年而生的Aeterna頂級珠寶系列全球巡迴最終站，日前於柬埔寨大吳哥巴戎寺前登場，於晚宴舉辦珠寶腕錶秀，揭幕設計靈感源自發源地羅馬的Aeterna珠寶，作品涵蓋品牌標誌性的設計符碼，例如靈蛇、古錢幣、糖果般的凸圓面切割彩色寶石，各有重量級珍稀寶石坐鎮，盡顯非凡氣勢。





▲寶格麗日前於柬埔寨大吳哥巴戎寺前盛大舉辦晚宴及珠寶腕錶秀。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗Aeterna系列頂級鉑金藍寶石與鑽石項鍊。



▲寶格麗Aeterna系列鑽石靈蛇銜著重量級彩色寶石。