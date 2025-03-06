Oris慶潛水錶問世60周年　紀念版滿滿懷舊細節

▲Oris Divers 60周年特別版腕錶，77,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌Oris於1965年推出首款潛水錶，立下經典成為品牌長賣系列，今年歡慶問世60周年，特別推出紀念錶款，採用直徑40mm的不鏽鋼錶殼、雙向旋轉錶圈及瑞士製自動上鍊機芯，最吸引人是面盤上的復古元素，包括6 時位置的ANTI-SHOCK字樣、短型時標設計，以及3、6、9 和12時標均是1965年原創款的加大夜光數字，並在當代錶款首次復刻復古Oris標誌下方的WATERPROOF字樣，滿滿的懷舊細節，隨錶附贈皮革錶帶，並在錶背鐫刻60周年標誌，別具收藏價值。





▲Oris Divers 60周年特別版腕錶附贈皮革錶帶供替換。

Oris除了推出Divers 60周年特別版腕錶，也發表全新Divers日期腕錶，革新之處在於防水功能從100米提升至200米，並配備耐刮陶瓷錶圈，以及全新設計的快拆錶帶功能，實用性與耐用性更精進；外型也經過重新設計，不鏽鋼錶殼略為加厚更具存在感，面盤上時標邊緣採斜切設計提升可讀性，且字體也經過專門設計，共有黑色、藍色和米色面盤3種款式，隨錶附黑色橡膠錶帶供替換。





▲Oris Divers日期腕錶米色面盤款，83,800元。





▲藍色面盤款 Oris Divers日期腕錶附黑色橡膠錶帶，83,800元。

巧合的是Seiko也在1965年推出的日本第一只國產潛水錶，時至今日Prospex 系列依然承襲潛水錶傳統，歡慶此標誌性60周年，Prospex系列特別推出3款新作，其中全球限量600只的Seiko Prospex Marinemaster Professional潛水錶60周年紀念錶，外型延續1968年早期潛水錶輪廓，構造則汲取1975年革新版設計，以品牌專有的抗腐蝕與耐磨損SPRON金屬合金打造，搭載全新8L45機芯，特色是纖薄且精準，日差範圍為-5至+10秒，動力儲存更提升至72小時，防水達600米。





▲Seiko潛水錶60周年紀念限量錶款Seiko Prospex Marinemaster Professional限量600只。（圖／Seiko提供）