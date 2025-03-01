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省去頻繁上鍊麻煩　HUBLOT 10日動力儲存錶強勢出擊

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▲▼HUBLOT PR 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊腕錶尺寸下修至42毫米，男、女皆可駕馭。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶）將實用功能與趣味設計完美結合，打造男、女皆可駕馭的全新尺寸42毫米MECA-10腕錶，實用功能在於具10天長效動能，省去一般機械錶得頻繁上鍊的麻煩，滿足現代忙碌生活所需，且藉由鏤空設計還可欣賞獨特的齒條動力顯示，閱讀更為直觀，也能感受到精密機械運作的樂趣，4日將正式抵台亮相。

▲▼HUBLOT PR 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊腕錶42毫米皇金款，1,321,000元。

▲▼HUBLOT PR 。（圖／公關照）

▲別具特色的齒條傳動系統，以直覺顯示10日動力儲存狀態，充滿機械互動樂趣。

MECA-10 42毫米腕錶設計靈感源自經典Meccano組裝模型，HUBLOT採鏤空式設計，讓裝載的HUB1205 機芯機械結構一目了然，最醒目是3時位置的10天動力儲存顯示盤，搭配 12 點鐘位置的齒條傳動系統，直覺顯示儲能狀態；8時位置則可見搭載矽質擒縱輪的擺輪，能有效抗磁確保腕錶穩定運行，每一個機芯部件都經過悉心裝飾，從透明底蓋即可見三條線性穿孔錶橋穩固固定於環形主夾板，並經緞面拉絲與手工拋光倒角修飾，展現高級錶質感。

▲▼HUBLOT PR 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊腕錶42毫米鈦金屬款，710,000元。

▲▼HUBLOT PR 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊腕錶42毫米冰霜碳纖維款擁有獨一無二的紋理， 846,000元。

▲▼HUBLOT PR 。（圖／公關照）

▲錶背可欣賞結構升級的機芯，三條線性穿孔錶橋穩固固定於環形主夾板，並經緞面拉絲與手工拋光倒角修飾。

HUBLOT MECA-10 42毫米腕錶共有皇金、鈦金屬、獨一無二紋理的冰霜碳纖維材質等3種款式，均配有One Click單鍵快拆錶帶系統，佩戴者可輕鬆更換錶帶，另配有輕盈耐用的黑色高科技Velcro錶帶，無論正式或休閒時光都能展現獨到品味。


關鍵字：

HUBLOT, 宇舶

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