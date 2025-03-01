方大同英年早逝粉絲心碎　斯文才子形象令人懷念

▲方大同的眼鏡造型深植人心，邁入2025年時他發出穿著熊裝露出燦爛笑容的照片祝福大家新年快樂。（圖／翻攝soulboykhalilfong IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王方大同今（1日）被唱片公司證實，2月21日早晨他因病辭世，享年41歲，震撼演藝圈。他是華語R&B音樂的重要代表人物，曾六度獲得金曲獎提名最佳國語男歌手獎，憑《西遊記》專輯拿下第28屆金曲獎最佳國語男歌手獎，而他的眼鏡造型也為大眾熟悉，才華洋溢的斯文才子形象，如今只能永存歌迷心中，令人無限懷念。

▲方大同半年前曾拍影片表示自己在康復的路上，繼續做音樂而不是去當農人。（圖／翻攝soulboykhalilfong IG）

方大同2016年來台宣傳專輯《JTW西遊記》時，曾為《ET FASHION》拍攝時尚專題，當時難得摘下招牌黑框眼鏡、梳起「半丸（half-knot）」髮髻，呼應當時帶有濃厚中國味的專輯，而服裝則出自GUCCI的設計，穿上西裝展現紳士氣息，當時他分享時尚觀點，透露平常穿慣素色服裝，簡單帶一點浮誇，卻不能太花俏才像他。

▲方大同2016年曾穿GUCCI西裝，拍攝《ET FASHION》專題。（圖／資料照片）





▲2016年方大同拍攝《ET FASHION》專題，難得摘下黑框眼鏡、梳起「半丸（half-knot）」髮髻。（圖／資料照片）

低調的穿衣哲學，反映在方大同的生活上，近5年他低調專心養病，於半年前罕見拍影片澄清他不是農人，依然專注於音樂創作上，去年10月還推出新作《夢想家 The Dreamer》，而邁入2025年，他更分享穿上熊裝並錄出燦爛笑容的照片，祝福粉絲新年快樂，未料2月21日不敵病魔辭世，令人不捨。