林心如穿白長靴現身機場　飛巴黎見證GIVENCHY新設計師首秀

▲林心如赴巴黎時裝周，出發時在機場拍美照。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

GIVENCHY將在3月7日於巴黎時裝周發表2025秋冬系列，這是新任藝術總監Sarah Burton執掌的首場秀，備受關注與期待，林心如是台灣看秀代表，以卡其色風衣、不規則裙，搭配白色Voyou包、白色Shark Lock長靴，一身俐落裝扮飛往巴黎。

▲林心如穿GIVENCHY 2025早秋系列服裝出發前往巴黎。



▲GIVENCHY白色Shark Lock長靴與Voyou包。

Sarah Burton過去在Alexander McQueen待了26年，從設計主管一路至創意總監大位，離任後相隔一年宣布加入GIVENCHY，IG上搶先劇透了一些關於2025秋冬女裝的線索，例如1952年Hubert de Givenchy設計的首個高級訂製系列、古老牛皮紙袋裡藏著的圖案、腰身結構強烈的外套等，Sarah Burton說：「這是我自然的本能，回到圖案剪裁、工藝和輪廓。」從品牌的歷史取材、強調工藝等，顯然都是新系列的重點。

▲GIVENCHY在2025秋冬大秀發表前，po出女裝外套、牛皮紙袋，透露新系列的想法。（圖／翻攝GIVENCHY IG）

2025秋冬時裝周是設計師變動很多的一季，除了GIVENCHY改朝換代，CHANEL（香奈兒）將由新任設計師Matthieu Blazy登場，BOTTEGA VENETA在Matthieu Blazy離職後正值空窗，Sabato De Sarno離開GUCCI，接棒人選還沒出爐，由團隊操刀完成2025秋冬系列，還有CELINE也換了Michael Rider掌舵、TOM FORD的2025秋冬系列剛發表，出自新任創意總監Haider Ackermann之手，一陣大風吹，也掀起新氣象。

▲GUCCI在米蘭舉辦2025秋冬秀，由設計團隊操刀。