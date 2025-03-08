最厭蠢的三大星座！TOP 1自我有強烈求知慾　對不上進特別沒耐性

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

某些人對無知表現出強烈反感的通俗說法被稱為「厭蠢」，以下三大星座對於身邊人不懂常識特別無法忍受，快來看看你有沒有上榜。

TOP 3：處女座

處女座以追求完美和注重細節著稱，他們對事情的要求很高，對於粗心大意、缺乏效率或犯低級錯誤的人，會感到非常惱火，他們的「厭蠢症」可能表現為不斷地糾正別人的錯誤，或者對別人的無能感到失望和沮喪，但是，處女座的這種反應更多源於他們對完美的追求，而非單純的厭惡。

TOP 2：天蠍座

天蠍座的人觀察力敏銳，洞察力強，他們通常很聰明，且具有強烈的自我意識，當他們遇到缺乏思考、做事魯莽或不誠實的人時，會感到非常反感，天蠍座的「厭蠢症」可能表現得比較隱晦，他們不太會直接表達，但內心會產生強烈的負面情緒，他們更傾向於遠離而不是直接糾正。

TOP 1：水瓶座

水瓶座以聰明、獨立、具有高度理想主義和求知慾聞名，他們重視邏輯和理性，對於不合理、缺乏思考的行為或言論往往缺乏耐心，甚至會感到厭煩和沮喪，他們追求真理和知識，對於明顯的錯誤或無知，可能會表現出明顯的不耐煩，甚至直接指出，因此容易被認為有嚴重的「厭蠢症」，這並非他們刻薄，而是源於他們對知識和理性的追求。