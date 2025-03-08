fb ig video ETtoday search mobile

最厭蠢的三大星座！TOP 1自我有強烈求知慾　對不上進特別沒耐性

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

某些人對無知表現出強烈反感的通俗說法被稱為「厭蠢」，以下三大星座對於身邊人不懂常識特別無法忍受，快來看看你有沒有上榜。

星座。（圖／IG）

TOP 3：處女座

處女座以追求完美和注重細節著稱，他們對事情的要求很高，對於粗心大意、缺乏效率或犯低級錯誤的人，會感到非常惱火，他們的「厭蠢症」可能表現為不斷地糾正別人的錯誤，或者對別人的無能感到失望和沮喪，但是，處女座的這種反應更多源於他們對完美的追求，而非單純的厭惡。

星座。（圖／IG）

TOP 2：天蠍座

天蠍座的人觀察力敏銳，洞察力強，他們通常很聰明，且具有強烈的自我意識，當他們遇到缺乏思考、做事魯莽或不誠實的人時，會感到非常反感，天蠍座的「厭蠢症」可能表現得比較隱晦，他們不太會直接表達，但內心會產生強烈的負面情緒，他們更傾向於遠離而不是直接糾正。

星座。（圖／IG）

TOP 1：水瓶座

水瓶座以聰明、獨立、具有高度理想主義和求知慾聞名，他們重視邏輯和理性，對於不合理、缺乏思考的行為或言論往往缺乏耐心，甚至會感到厭煩和沮喪，他們追求真理和知識，對於明顯的錯誤或無知，可能會表現出明顯的不耐煩，甚至直接指出，因此容易被認為有嚴重的「厭蠢症」，這並非他們刻薄，而是源於他們對知識和理性的追求。

關鍵字：

星座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

高雄「暗黑球棒隊」10幾人圍車行　爆砸賓士C43畫面曝

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」

排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」

Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據

Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

林心如穿白長靴現身機場　飛巴黎見證GIVENCHY新設計師首秀 王淨自曝「很久沒長粉刺了」　保養品會和男友交換用 先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己 長期熬夜增加猝死機率！「6個方法」教你養成早睡習慣 最迷信的三大星座！TOP 1把占卜當心靈寄託　用來逃避現實 萬寶龍致敬法拉利創辦人　亮黃筆具輪廓源自奪冠賽車 助眠超管用！營養師曝「高鎂食物排行榜」　堅果種子類排名第一

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面