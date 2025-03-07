助眠超管用！營養師曝「高鎂食物排行榜」　堅果種子類排名第一

▲堅果種子類含鎂量第一。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

鎂有天然鎮定劑之稱，高鎂食物近來討論度很高，含鎂食物其實對健康有許多好處，能增進新陳代謝，更能改善睡眠品質，盤點對健康的8大益處，營養師高敏敏也列出高鎂食物含量排行榜，跟著吃就不怕出錯。

1. 促進肌肉和神經功能

鎂有助於肌肉放鬆，預防抽筋，並維持神經系統的正常運作，減少焦慮和壓力。

2. 維持心血管健康

鎂能幫助血管擴張，降低血壓，減少心律不整的風險，並有助於預防心臟病和中風。

3. 提升骨骼健康

鎂與鈣、維生素D共同作用，有助於骨骼生長與維持骨質密度，預防骨質疏鬆症。

4. 穩定血糖

鎂有助於提升胰島素敏感度，幫助調節血糖，降低第二型糖尿病的風險。

5. 促進能量代謝

鎂參與體內能量轉換，幫助身體有效利用蛋白質、碳水化合物和脂肪，提高新陳代謝，對減重有幫助。

6. 改善睡眠質量

鎂有助於提升GABA（γ-胺基丁酸）水平，幫助放鬆神經，提高睡眠品質，減少失眠問題。

7. 減少經前症候群（PMS）

鎂能緩解女性經前症候群的不適，例如腹脹、情緒波動和頭痛。

8. 促進消化與預防便秘

鎂能幫助腸道蠕動，軟化糞便，預防便秘，促進消化系統健康。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享，國人普遍都缺鎂，但是鎂卻是是人體運作不可或缺的礦物質，有60%位於骨骼 、30%位於肌肉

是參與身體細胞傳導訊息的重要角色，衛福部國民健康署建議，每人每日的鎂攝取量，男性為380 毫克 、女性320 毫克（每日上限為700毫克），如果長期過量攝取 可能會對腎臟造成負擔。