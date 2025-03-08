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王淨自曝「很久沒長粉刺了」　保養品會和男友交換用

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▲▼王淨「完美膚況」堪稱最佳代言人 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲王淨樂接保養代言。（圖／品牌提供、翻攝自王淨IG，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

資生堂保養快閃體驗店（7日）於信義香堤大道開跑，品牌摯友王淨也現身分享自己肌膚透亮的秘訣，許久沒公開露面，她近期忙著拍戲，即便忙碌膚況也依舊好到發光，她笑稱自己肌膚本來就漂亮，用了之後又更美了！

▲▼王淨「完美膚況」堪稱最佳代言人 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲完美肌膚禁得起近看。

私下熱愛保養的王淨也透露，在季節交替時期，除了挑對保養品，搭配輕柔的按摩手法也會讓膚況更為穩定，以前的手法太重，後來才知道過度拉扯肌膚是不好的，除此之外，因為外表會因心情而受到影響，想達到真正的年齡自由，應該隨時保持正向、開朗與善良的心態，希望大家都能更愛自己。

▲▼王淨「完美膚況」堪稱最佳代言人 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲王淨為紅妍山茶花修護精華站台。

聊到保養，她分享自己花最久時間的就是卸妝，會卸到化妝棉乾淨了才停手，另外每天會逼自己喝到1000cc的水，最近也愛上吃藍莓，再加上換了新的保養品，多方加乘下，膚況真的變穩定，以前容易長閉鎖粉刺，現在也不怎麼長了。

▲王淨日前才拿下台灣首位LV大使頭銜。

被問到會不會和男友曹佑寧共用保養品？她坦言有時真的會交換用，不過因為最近工作真的太忙，大家就自己管理好自己的肌膚吧！忙完今天的活動，王淨明天就會趕到劇組拍戲，據了解白色情人節也會在工作中度過。

關鍵字：

王淨, 資生堂, 保養, 肌膚, 白色情人節

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