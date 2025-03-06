最迷信的三大星座！TOP 1把占卜當心靈寄託　用來逃避現實

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

從科技角度來說星座是一門統計學，但是針對不同的狀況，常常會有對應的時刻與細節，甚至準到不行，讓人著迷，以下就從個性來分享哪些星座特別迷信，甚至到了廢寢忘食的地步。

TOP 3：天蠍座

天蠍座神秘且具有洞察力，他們可能對神秘學、占星術等領域感興趣，但不常表現出來，加上他們直覺敏銳，所以常常可以感受到一些難以解釋的現象，這讓他們更容易相信一些超自然的力量，加上追求對事物的掌控感，期待可以透過一些神秘的儀式或方法，更好地掌握自己的命運。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座重視家庭和傳統，所以習慣遵循一些古老的習俗或禁忌，例如：忌諱在特定日子搬家、忌諱某些數字等等，他們也可能相信一些與家庭運勢、人際關係相關的迷信說法，加上個性保守和傳統，比起自己去闖，更傾向於相信祖輩流傳下來的經驗和智慧，而這些經驗中往往包含許多無法追朔真實的成分，但卻能給他們帶來穩定和安全感，慰藉不安的心理。

TOP 1：雙魚座

雙魚座極度感性，容易相信直覺和超自然力量，占卜、看塔羅牌、運勢、佩戴護身符等等都有，而且特別容易受到他人影響，而且這樣的心靈寄託，往往能給他們帶來安全感和希望，幫助逃避現實的壓力，而且因為富含想像力，也更容易相信一些難以證實的事情。