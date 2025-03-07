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排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」

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記者鮑璿安 ／綜合報導

廣大鞋迷近日矚目的話題，又有全新的排隊神鞋出現！Mizuno美津濃在今（7日）發表「Wave Prophecy Moc GTX」鞋款，引發搶購熱潮，許多網友都在社群平台上分享鞋款的排隊情況，不少人久候在門市前，甚至出現許多代買的阿公阿嬤，轉賣價格炒到了12880元。

▲▼ Mizuno 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Mizuno 。（圖／翻攝自IG）

▲ Mizuno 「Wave Prophecy Moc GTX」8日會在經銷商門市販售 。（圖／翻攝自IG）

據了解，「Wave Prophecy Moc GTX」台灣發售情況每人限購一雙，從7日早上11點起正式在品牌官網和直營門市開始販售，明8日則會在經銷商門市販售，品牌表示每間門市的進貨數量不一定，但售完就沒有補貨計劃。因此不少人前往搶購，而定價在8800元的鞋款，也在網路上掀起轉賣潮，炒到12880元轉賣。

MIZUNO 的Wave Prophecy Moc 系列在2023年初登場，這次的新作則是帶有「Gore-Tex」防水性能，經典莫卡辛鞋的極簡輪廓與跑鞋功能融合，因此備受大眾關注，而Wave Prophecy鞋底也是辨識度元素之一，中空結構的INFINITY波浪片提供緩震，上腳跑步相當舒適。在台灣共推出2款配色D1GD240601（全黑）、D1GD240602（黑白），皆附有反光鞋帶及鞋扣，更加時髦登場。

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New Balance 於2008 年首次登場的993 Made in U.S.A 是不少鞋迷心目中的經典鞋履，而今品牌與知名設計品牌 JJJJound帶來聯名款式993，注入極簡設計感混合蘑菇棕色自然色調，灰色麂皮鞋面與透氣網布形成標誌性異材質碰撞，鞋款搭載 ABZORB DTS 緩震技術與優化中底結構，兼具舒適性與耐用性。而聯名之作也擁有特殊的銀色反光鞋舌、後跟與鞋墊上的 JJJJound 品牌標誌，以及定制鞋盒設計，均細膩展現聯名細節，完美平衡經典與當代美學。

▲▼ 鞋款聯名。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款聯名。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款聯名。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與知名設計品牌 JJJJound帶來聯名款式993。（圖／品牌提供）

關鍵字：

鞋款, Mizuno, 搶購, 熱潮, 轉賣

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