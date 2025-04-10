「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由





▲「越老越富」星座Top 3 。（圖／翻攝自TVN IG）



記者鮑璿安／綜合報導

財富自由、提前退休應該是許多人的終極目標，以星座角度來分析，以下三大星座屬於朝著目標邁進，就算遇到挫折也完全不會改變他們的想法，存錢存到老來富，堪稱越老越富有星座！



Top 3 摩羯座

摩羯座被認為是十二星座中最有耐心和毅力的一群，他們以冷靜及實際的角度來看待生活，並將這些特質運用在財務管理上，可以說無時無刻都在學以致用。他們擅長長期規劃，理解積少成多的道理，並對財務管理有獨特的見解，憑著自己的努力和毅力就能夠在長時間中積累財富，使他們在老年時富有，甚至可能提前退休。

Top 2 金牛座

金牛座通常對金錢有很強的感覺，他們善於儲蓄和投資，並且能夠展現出穩健的財務管理能力。當然他們重視物質生活，並且懂得如何讓「錢生錢」，應該是金牛的每一筆支出都是有自己的道理，而且他們不會吹噓自己多有錢，屬於默默幹大事的類型，往往以實際和保守著稱，他們會謹慎地管理自己的財富，往往能逐漸積累財富，並在老年時享受到物質上的安逸。

Top 1 處女座

處女座以勤奮和細心著稱，他們注重細節，善於分析和規劃，這些特質使他們在財務管理上有很強的能力。處女座的人傾向於穩健投資，並且不太喜歡冒險，有助於他們在長期積累財富，並可能在年老時有穩定的財源。他們會像是不斷征服高峰一樣，一步一步達到自己財富自由的目標。