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2025春夏通勤托特包推薦！經典老花＋實用耐裝　輕奢到精品一次精選

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

上班族的每日戰包，當然要挑得美又實用！2025春夏，從經典老花圖樣到質感滿分的輕奢包款都幫你精選出來了！

上班穿搭搞定了，包包當然也不能馬虎。托特包向來是通勤族的首選，不只是容量大、好收納，更能撐起整體造型。2025春夏，各大品牌紛紛推出新一波托特包選擇，從經典老花、皮革質感到極簡時髦通通有，實用又有型，讓你通勤也能風格在線。本篇精選10款以上值得入手的托特包，功能、設計一次到位！

2025春夏10+款通勤托特包推薦

Louis Vuitton

▲CarryAll PM NT$99,500。

Louis Vuitton的CarryAll托特包是老花控的高分選擇，經典Monogram帆布搭配天然皮革飾邊，低調中透出熟悉的精品氣場，同時包身柔軟、容量實用，內附可拆式拉鍊收納包，方便整理日常小物，通勤、出遊都能輕鬆駕馭，中間束繩造型也為整體增加了不少隨性感。

Dior

▲Dior Book Tote 中型托特包 NT$130,000。

經典的Dior Book Tote托特包改以淡米色小牛皮打造，包身是Macrocannage大籐格紋圖案以及淡金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾，喀什米爾皮革內裡設有一個拉鍊口袋和多個貼袋，適合收納日常必需品，配備可調整長度的可拆卸的背帶，可手提或肩背使用。

Celine

▲CABAS ANAÏS TRIOMPHE粒面牛皮革中號手袋 NT$110,000。

這款Celine托特包以標誌性Triomphe立體圖樣為視覺焦點，搭配焦糖棕色小牛皮，沉穩中帶有質感亮點，寬版肩背帶舒適不勒肩，內層設有拉鍊與磁釦收納，實用度加分。

Saint Laurent

▲le 5 à 7粒面皮革柔軟大型手袋 NT$98,950。

原本就是主打適合整日活動的Saint Laurent le 5 à 7肩背包，大款的尺寸同樣簡約時髦，配上標誌性的金屬YSL扣飾，剛剛好的份量感讓人一眼認出卻不張揚，適合偏好大人感、乾淨穿搭的上班族。

Balenciaga

▲Women's Rodeo 手袋 NT$175,000。

Balenciaga的Rodeo包款將柔軟又不鬆垮的結構感與高實用性平衡得剛剛好，不高調卻很有存在感，大容量內層設有分隔夾層、拉鍊袋與鑰匙扣環，收納力很強，雙背帶設計可手提可肩背，兼顧機能與造型，是那種一拿上手就能撐場的通勤大包。

Bottega Veneta

▲Pinacoteca肩背包 NT$132,300

Bottega Veneta的Pinacoteca托特包結合經典編織工藝與現代機能美學，外層為標誌性的Intrecciato編織皮革，內層則是柔軟麂皮，還能翻面使用，一包兩種風格輕鬆切換，內附可拆式收納袋，容量大又方便分類，綁繩開口多了點慵懶隨性感，整體手感輕盈、輪廓柔和，是一款既耐裝又有氣質的日常通勤包！

Fendi

▲中型款式FENDI Origami NT$93,400。

經典FF老花怎麼看都不膩，這款Origami托特包選用經典老花帆布打造，搭配皮革飾邊與纖細肩帶，讓整體線條更俐落有型，包身容量寬敞，可放下筆電、文件與日常用品，兩側的摺疊設計還能調整包型，視覺上更有變化感，推薦給喜歡復古元素又在意實用機能的上班族。

Gucci

▲Ophidia大款肩包。

GUCCI的Ophidia托特包可說是經典元素大集合：GG Supreme老花帆布、綠紅綠織帶、金色雙G Logo，整體視覺充滿品牌辨識度卻不會太過張揚，包型柔軟好背，底部加強皮革設計更耐用，磁扣開口＋內拉鍊袋讓收納也不馬虎，是一款有點復古、有點優雅，又不失實用性的代表作。

Prada

▲大尺寸皮革手提袋 NT$91,000。

這款PRADA托特包用帶有光澤感的小牛皮打造，材質本身就自帶一種冷調時髦氛圍，搭配低調三角Logo與極簡廓形，設計俐落又不失氣場，同時包身夠挺、容量夠大，內部有拉鍊與多個分層口袋，通勤或出差都能輕鬆裝下筆電與日常用品，屬於越看越有味道的實力派包款，推薦給喜歡黑色、走率性俐落風格的你。

Longchamp

▲Le Pliage Xtra 肩揹袋 NT$21,700。

近年熱度竄升的Longchamp包絕對是通勤族的必選之一，Le Pliage Xtra包身以柔軟小牛皮打造，是一款兼具質感與實用度的高分通勤包，推薦給喜歡簡約皮革質感，又希望每天都能輕鬆背出門的人選擇。

Coach

▲RELAY 34 托特手袋 NT$19,800。

深受Z世代喜愛的Coach這款Relay托特手袋以奶油色的拋光鵝卵石顆粒皮革打造，搭配撞色焦糖色系肩背帶，視覺上簡約又有層次感，是日常通勤也能背得出彩的實用選擇，包型挺立有型內層附有磁釦與可拆式收納包，放手機、卡片、票夾都剛剛好，外側壓印COACH Leatherware字樣低調點綴，不顯Logo但依舊有辨識度。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 托特包, 通勤包, 精品, 輕奢

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