「愛面子又裝闊」星座Top 3 ！第一名打腫臉充胖子營造好命人設





▲愛面子又裝闊星座Top 3 。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

對有些人而言面子大過於一切，他們認為「人設」是靠自己經營出來的，非常容易受到物質和外在形象的影響，不管有錢沒錢都要把自己擁有的一切炫耀給別人看，以下就公開「愛面子又裝闊星座Top 3 」，看看你身邊的人上榜了嗎？

Top 3 獅子座

獅子座天生就喜歡成為眾人矚目的焦點，他們慷慨大方，喜歡享受生活，也渴望得到別人的讚賞和肯定，當他們有錢時，會很樂意用奢華的物質來展現自己的成功和品味，藉此吸引眾人的目光，滿足他們的虛榮心。

Top 2 金牛座

金牛座所做的任何事情都是為了滿足自己對金錢的目標，他們對物質享受有著天生的追求，認為金錢是安全感和舒適生活的保障。當他們累積了財富，會很願意投資在高品質的生活用品、美食、藝術品等方面，並樂於與他人分享這些美好的事物，某種程度上也是在展現自己的品味和財力。

Top 1 天秤座

天秤非常重視外在形象和社交地位，喜歡把自己打扮得光鮮亮麗，他們在意的不只是自身的外在形象，更在乎自己在社會中的地位和身份。天秤無法接受自己在別人心中是很落魄的，變得打腫臉充胖子一般，購買名牌、珠寶，參加高級社交場合，藉此提升自己的魅力和吸引力，希望藉由這些方式，在社交圈中獲得更高的地位，並得到他人的認可和欣賞。