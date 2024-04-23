營養師揭5個「讓你瘦不了」壞習慣：第1很多人每天都在做

▲營養師提醒，有些生活上的小習慣就是害你減肥失敗的元兇。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是不是每次減肥都很認真，但老是瘦不了？就算嘗試最近很紅的減肥法、女星的減肥菜單，還是減肥失敗？問題可能就出在一些常被你忽略的生活習慣上！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出讓你瘦不下來的5個壞習慣，只要簡單調整就能讓瘦身很有效果。

＃壞習慣1：愛喝手搖飲／含糖飲料



手搖飲料大多以果糖調味，而果糖會直接在肝臟代謝，研究發現會增加內生性脂肪合成的效應，除了會提高血液中三酸甘油脂外，還會增加脂肪肝的機會，蕭瑋霖建議要盡量避免果糖飲料。

＃壞習慣2：只吃一餐減肥



很多人在飲食控制時只吃一餐，認為這樣攝取的熱量比較少。但這樣做也許一開始會瘦，但很容易停滯，甚至復胖。蕭瑋霖建議還是要認識均衡飲食，了解自己該吃多少食物。

＃壞習慣3：把點心當正餐



很多人會說，今天想吃點心所以就不吃正餐，但點心、甜點大多是精製糖，空腹吃很容易造成血糖波動太大，造成飢餓感的惡性循環，讓你剛吃完沒多久就又感到飢餓，反而會吃得更多。如果真的想吃甜點、點心，蕭瑋霖建議可以改成飯後吃或運動後吃。

＃壞習慣4：太常熬夜



研究發現，睡眠不足容易造成增加脂肪、減少肌肉的現象，根據美國疾病管制局建議，成年人每天最好要睡滿7個小時。

＃壞習慣5：坐式生活



因為讀書工作長時間久坐，沒有運動（體力活動能量消耗，TEA）就沒有熱量消耗。建議大家一周至少運動3～4次，每次抓心率130，30分鐘。