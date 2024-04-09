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小心越吃越胖！營養師揭「早餐3大地雷組合」：蛋糕＋飲料超NG

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▲▼ 營養師曝減脂期3大早餐地雷 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒有3種早餐組合小心容易發胖，尤其減脂期更要避開。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

許多人都有吃早餐的習慣，覺得吃了早餐，上班、上課更有精神，但你的早餐都吃些什麼呢？每天去超商買個麵包和飲料當做早餐，覺得方便又好吃？小心越吃越胖！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出常見的3個早餐地雷組合，不僅不健康，還容易發胖，快來看看你中了幾個？

▲▼ 營養師曝減脂期3大早餐地雷 。（圖／示意圖／達志影像）

NG 1：麵包＋飲料

首先麵包或吐司加上飲料的組合，是很多人在超商買早餐最常見的搭配方式，這個組合就是「醣類」加上「糖類」的組合，對血糖的影響非常大！可能你早上8點才吃早餐，但是到了10點、11點就開始肚子餓。

蕭瑋霖建議可以把飲料換成牛奶，或者是加一顆蛋，增加整體蛋白質的攝取。

NG 2：燒餅＋油條或蛋餅

燒餅＋油條或蛋餅等中式早餐的組合，通常油含量非常的高，蛋餅是油煎、油條是油炸的，而燒餅在製作過程中又會加入一些酥油，所以整體的油脂含量非常高，熱量也偏高。

蕭瑋霖建議，想吃燒餅的話就不要再搭油條了，可以換成加蛋或者是肉片，飲料也不要搭配含糖豆漿，可以接受的話，換成無糖豆漿會比較好，減少糖的攝取，也增加蛋白質。

▲▼ 營養師曝減脂期3大早餐地雷 。（圖／示意圖／達志影像）

NG 3：甜食＋即飲咖啡

最後一個地雷就是蛋糕、點心加上飲料咖啡的組合，這組合就是「糖＋糖」，也就是精製糖加精製糖的組合，甜食基本上就是空熱量，且對血糖影響非常大，一定要避免以單純甜食當早餐。

建議可選擇複合性食物，有澱粉又有肉的，像是雞肉御飯糰、豬肉漢堡、鮪魚三明治、貝果堡等，會比單純的甜食或單純的碳水化合物來的好。
 

關鍵字：

早餐, 健康, 發胖, 減脂, 減肥, 地雷, NG, 吃法, 組合, 食物, 秘訣, 飲食, 營養師

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