營養師教你吃「產熱食物」　黑胡椒被認證能幫助暖身

▲黑胡椒中的胡椒鹼有助於驅寒。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明就進入早春，怎麼還那麼冷，尤其是入夜後冷風更是刺骨，營養師高敏敏分享，吃對食物能幫身體產熱，趕走寒意，讓你感覺暖呼呼。

#紅棗&枸杞

枸杞含有豐富鐵質，有助於增強造血功能、促進身體循環，若是搭配紅棗更有效幫助產熱。

#當歸&黃耆

天冷就想喝碗湯，擔心不好入口可以在煮湯時後加進去，是冬天的漢方養生之道。

#生薑&黑糖

早上冷到爬不起來，建議可以起床泡一杯黑糖薑茶暖暖胃，薑中含有薑烯酚有助血液循環、驅寒保暖。

#羊肉&雞肉

氣溫直降怎麼忘了羊肉爐呢？天冷吃補像是羊肉爐或是當歸雞都是能幫助暖和的補品，擔心熱量過高，可以和親友們

一起分食，暖心又暖胃。

#大蒜&黑胡椒

大蒜和黑胡椒都有豐富植化素，營養師高敏敏分享，大蒜壓碎後等15分鐘再吃，蒜素可促進血液循環，黑胡椒的胡椒

鹼有助於驅寒保暖。

#紅茶&可可

茶黃素和可可多酚，可促進循環代謝力，不過記得要選70%以上的黑可可。

#鐵質

像是動物肝臟的豬肝、深色蔬菜的菠菜都富含鐵質，鐵質是幫助紅血球生成的重要原料，也可以提高血液含氧量。

#維生素B群

B1和B12都是維持紅血球健康的關鍵角色，有效促進代謝力、增加手腳血液循環。