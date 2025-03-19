fb ig video ETtoday search mobile

是變胖還是水腫？「一個動作」教你有效辨識

>

▲▼是變胖還是水腫？「一個動作」教你有效辨識 。（圖／Unsplash）

▲許多民眾容易將水腫和肥胖搞混。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近好像變胖了，到底是真胖還是水腫呢？想要區分兩者必須觀察身體的變化，其中最可靠的方法就是壓痕測試，若按壓後肌膚留下凹陷，這個凹陷持續幾秒或是更久時間才恢復原狀，這就稱為水腫。除了按壓，還有幾點方法教你辨識。

#是否有壓痕

用拇指或食指輕輕按壓懷疑水腫的部位，例如腳踝、小腿或腹部。如果按壓後皮膚留下一個凹陷，並且這個凹陷持續幾秒鐘甚至更長時間才恢復原狀，代表體內有過多的水分積聚，這是水腫的典型特徵。而肥胖的皮膚則通常具有彈性，按壓後凹陷會立即消失，不會留下明顯的痕跡。

#腫脹部位是否特定

水腫通常影響身體的特定部位，而不是全身均勻分布。常見的部位包括腳踝、腳、小腿、手、臉部和腹部。 水腫的部位也可能因體位而異，例如長時間站立後，腳踝和腳部水腫會加重。 肥胖則通常表現為全身脂肪的增加，雖然某些部位的脂肪堆積可能比其他部位更多，但它通常不會像水腫那樣集中在特定的部位，而且脂肪堆積會呈現較為均勻的分布，而非局限於某個區域。

▲▼是變胖還是水腫？「一個動作」教你有效辨識 。（圖／Unsplash）

#隨著時間是否有變化

水腫的嚴重程度可能在一天中有所變化，通常在一天結束時或長時間站立或坐著後會更加明顯。 這是因為重力導致體液積聚在下肢。 睡覺後，水腫可能有所減輕。 肥胖則相對穩定，不會因為體位或時間的變化而有顯著的波動。

#皮膚的觸感

水腫的皮膚可能感覺緊繃、光滑，甚至有些發亮。 而肥胖的皮膚則通常具有彈性，但可能較乾燥或粗糙，也可能出現妊娠紋。

#體重增加是持久還是暫時

雖然水腫會導致體重增加，但這種增加通常是暫時的，並且與體液的積聚有關，而不是脂肪的增加。 肥胖則代表體內脂肪組織的長期增加，體重增加也更加持久。

關鍵字：

水腫, 肥胖, 按壓測試, 身體觀察, 體重增加

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

最愛「退追刪好友」的3大星座！第一名沒聯絡就再見　懶得假惺惺關心

最愛「退追刪好友」的3大星座！第一名沒聯絡就再見　懶得假惺惺關心

南港LaLaport開幕店家僅6成到位　開張前一天還要安檢

南港LaLaport開幕店家僅6成到位　開張前一天還要安檢

南港Lalaport明開幕停車費出爐！每小時「200元→60元」大降7成

南港Lalaport明開幕停車費出爐！每小時「200元→60元」大降7成

星巴克今「大杯以上買一送一」　路易莎特定咖啡現省50元 單身太久一定中！4種約會恐懼症「刻意的動作、微接觸就石化」 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人 星巴克終於跟史努比聯名！限定「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」甜蜜登場 沒有Logo的千萬名錶讓人一眼認出　H. MOSER ＆ CIE獨有魅力吸睛 迪士尼2025全新角色公開！兩隻兔兔超萌登場　米奇米妮藏在名字中 Onitsuka Tiger芭蕾舞鞋5色浪漫登場！Puma厚底牛奶糖配色軟萌又增高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面