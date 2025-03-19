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南港Lalaport明開幕停車費出爐！每小時「200元→60元」大降7成

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▲南港LaLaport。（圖／記者陳美伶攝）

▲南港LaLaport明天將開門見客。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井位於南港的LaLaport購物中心明（3／20）將正式開幕，台北市將迎來最大量體的購物商場，共有300多個品牌進駐，還包括台北首家LOPIA、KidZania等話題店，而日前公布的每小時200元停車費掀起熱議，讓三井緊急對外表示「非最後價格」，開幕前停車費也出爐，汽車每小時60元、機車每小時10元，比之前200元的金額便宜不少。

▲南港LaLaport。（圖／記者陳美伶攝）

有5萬坪營業面積的南港LaLaport購物中心明天將正式登場，在對外宣佈即將開幕後，就引發不少消費者關注，尤其LaLaport定位為全客層購物中心，涵蓋物販、餐飲、娛樂等多項設施，更讓許多在地客與家庭客期待。

而日前有網友貼出停車費率照片，上方公告的說明每小時停車費居然高達200元，比信義計畫區百貨群的每小時120元收費還要高，不少網友表示太貴不逛了，也有贊同的網友說支持搭捷運改善周邊交通問題，引發廣泛討論後，三井對外澄清只是臨時告示並撤下公告，明天即將開幕，最新調整後的停車費也出爐。

▲南港LaLaport。（圖／翻攝我是東湖人社團）

▲日前網友熱心分享即將營業的南港LaLaport停車費率。（圖／翻攝我是東湖人社團）

照片中顯示汽車停車費一小時平日為60元、假日80元，機車停車費不分平假日，一小時收費為10元，比起之前的「臨時告示」版本要親民許多，降價幅度達70%。

明三井南港LaLaport將正式對外開幕，上午將有開幕典禮與相關儀式，三井表示，一般民眾將在中午12：30後開放入場。捷運民眾可搭乘文湖線、板南線至南港展覽館站，1號出口出來直走約2分鐘、2號出口出來右轉直走約3分鐘即可抵達。

關鍵字：

南港, LaLaport, 開幕, 停車費, 台北

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