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最愛「退追刪好友」的3大星座！第一名沒聯絡就再見　懶得假惺惺關心

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星座。（圖／netflixkr IG）

▲最愛「退追刪好友」的3大星座。（示意圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／綜合報導 

許多人表面的相處和社群軟體上的「人設」完全不同，很可能見了面聊得融洽，但是轉眼間卻發現自己默默被退追，又有哪些星座是不爽就按下解除追蹤、沒聯絡就立刻刪好友？完全沒在管別人的心情，一起來看看以下最愛退追刪好友的3大星座，猜猜誰上榜了！

Top 3 天蠍座

天蠍座對於朋友和陌生人的界限十分清晰，而且非常在乎隱私，因此不會隨便亂加好友，並且天蠍會時不時檢查好友狀態，心思細膩的他們，會去審視自己和朋友的關係。如果你被天蠍刪除了，只有一個可能，你在他心中的位置改變了，可能不再像以前一樣友好，或是他不想進一步和你深交。

Top 2 射手座

射手座本人和社群上風格不太一樣，就算見面聊得很熟悉，也不代表要用手機時時刻刻維持聯絡，而且他們寧願被你發現不友善的一面，也不願意繼續掩飾下去。射手的性格多變、社交廣泛，但人際關係也相對較為淺層，可能因為興趣轉移、生活重心改變，而選擇清理社交媒體上的好友列表，這並非代表負面情緒，也可能因為單純覺得某些好友的動態讓他們感到不舒服或無聊而選擇刪除。

Top 1 水瓶座

水瓶座一向是非常做自己的星座，所以在他們的世界中，沒有聯絡就不算是朋友了，也不需要很場面的把你留在聯絡人中，反正刪除不刪除，你都不會密他，那麼留著幹嘛呢？而且水瓶也沒有興趣去關心已經變得不熟悉的人，不在乎對方的近況，認為生活圈疏遠以後，就可以整理一下自己的社群軟體，退追之後彼此再也沒有關聯，一點也不掛念對方，刪了從來不後悔，也難怪他們的通訊錄都很乾淨。

 ►追到手就不珍惜星座Top 3 ！第一名討厭穩定關係　戀愛後像變了個人

關鍵字：

星座, 社交, 運勢, 天蠍座, 射手座, 水瓶座

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