日本哈根達斯新品「終極牛奶冰淇淋」！僅4種配料奶香史上最濃

記者鮑璿安 ／綜合報導

日本哈根達斯Häagen-Dazs又有話題新口味冰品登場了！這次期間限定新品「THE MILK」，絕對是廣大牛奶控的必吃神級甜點，據說是使用100%北海道產牛奶，而且內容物簡單到只有4種配料，一口吃下去是滿滿的濃郁享受。

日本Häagen-Dazs在今年3月份帶來了期間限定新口味「THE MILK」，為了還原最原汁原味的牛奶口感，這次的冰品成分非常單純簡單，只有牛奶、砂糖、蛋黃以及鹽巴，運用100%北海道產牛奶，搭配上些許的鹽巴提味，因此甜而不膩，就像是牛奶杯濃縮在一小杯冰品裡頭，讓大家吃到最為純粹的味道。





▲日本Häagen-Dazs在今年3月份帶來了期間限定新口味「THE MILK」 。（圖／翻攝自官網）

官方也表示：「我們反覆試作了多次，終於找到了理想的配方。『The Milk』這個名字，包含了牛奶冰淇淋的最終版這一含義，是我們充滿自信的作品。」根據網友試吃則形容，「第一次吃到The Milk，比以往的冰淇淋奶味都更濃」、「豐富又清爽的感覺」、「簡單就是好吃」。

同時，日本星巴克這次帶來「春空牛奶咖啡」Frappuccino，是史上第一杯會變味道的飲料，藏有草莓球在杯底，戳破就可以喝到草莓牛奶咖啡口味，並以春日天空為靈感打造，而基底則是大家都喜歡的牛奶咖啡，運用牛奶布丁進行混合，因此喝下去十分濃郁可口。





▲日本星巴克又有話題飲品誕生了，這次帶來「春空牛奶咖啡」Frappuccino，是史上第一杯會變味道的飲料 。（圖／翻攝自星巴克官網）