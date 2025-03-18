若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人

▲因為一些舉止讓別人覺得你很無趣嗎？（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

有些人天生就是社交高手，總能讓身邊的人感到有趣、自在；但有些人則容易讓氣氛瞬間降到冰點，讓人聊沒幾句就想找藉口離開。如果你常覺得自己在人群中不太受歡迎，也許是這些習慣不自覺影響了你的社交魅力。

1. 話題永遠圍繞自己

適時分享自己的生活是好事，但如果每次聊天的內容都繞著自己打轉，久了會讓人覺得累。畢竟，沒有人喜歡一直聽別人講自己的故事，卻沒機會分享自己的想法。試著多問問別人的近況，讓對話變成雙向交流，而不是單方面的資訊輸出。

2. 只談自己感興趣的話題

你是否曾經熱情地分享某個你超愛的領域，結果發現對方眼神逐漸放空，甚至開始滑手機？這可能表示你的話題對他們來說有點難消化。與其一股腦地投入自己喜歡的內容，不如先觀察對方的反應，適時調整話題，找到彼此都感興趣的話題，讓對話更有來有往。

3. 太過沉默，像個句點王

有些人害怕說錯話，乾脆選擇少說為妙，但過於沉默反而容易讓對話陷入尷尬。如果總是只用「嗯」、「是喔」、「好酷」這種短句回應，對方可能會覺得你對談話沒興趣，甚至不想繼續聊下去。即使是內向的人，也可以試著用「然後呢？」、「你怎麼會對這個有興趣？」這類開放式問題來延續話題。

4. 生活模式一成不變

有趣的人通常對世界充滿好奇，願意嘗試新事物。如果你的日常生活總是千篇一律，沒什麼新鮮事可分享，久了別人可能會覺得你的話題無趣。偶爾換個新活動，例如學一項新技能、參加不同的聚會，這些都能讓你的生活多些變化，也會讓你的話題更豐富。

5. 表情、語氣太過單調

聊天不只是講話的內容，語調、表情、肢體動作也很重要。如果說話時總是毫無起伏，表情呆板、缺乏眼神交流，會讓人感覺不到你的熱情，進而降低對話的吸引力。試著讓語氣更有變化，適時地點頭、微笑，甚至搭配手勢，讓對話更生動。

6. 對世界缺乏好奇心

有趣的人通常對世界保持開放態度，願意探索新知識，甚至能把冷門的內容講得很吸引人。如果你對新事物總是興趣缺缺，或是對不同領域的話題一概不關心，那麼你的談話內容可能就會顯得有些無聊。多閱讀、多觀察，讓自己擁有更多談資，也能讓你在對話中更有亮點。

7. 總是選擇最安全的路

無趣的人往往不願意跳脫自己的舒適圈，總是選擇最熟悉的選項，而不願意嘗試新事物。這種態度不只影響生活體驗，也可能讓別人覺得你沒什麼新鮮感。試著挑戰自己，做一些過去不會做的事，例如參加不同的活動、旅行到新地方，這些都能讓你的生活更加豐富。

8. 把對話變成抱怨大會

偶爾抱怨一下是正常的，但如果每次開口都是「最近真的超累」、「這世界怎麼這麼爛」，久了會讓人覺得和你聊天很有壓力。與其專注在負面的事情，不如試著分享一些有趣的觀察，或者將抱怨轉換成幽默的角度，讓對話不那麼沉重。

9. 過度依賴手機，忽略現場互動

和朋友聚會時，如果你總是低頭滑手機，而不是專心參與對話，那麼你在別人眼中可能已經被歸類為「無聊」的人了。真正有趣的人懂得珍惜當下的交流，願意放下手機，專注於與人的互動，這樣才能讓對話變得更有深度。