BABY-G櫻桃錶卡哇伊　防水200米、實用功能更加分

▲BABY-G以櫻桃為靈感打造BG-169CH系列，單只2,800元。（圖／BABY-G提供）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下BABY-G迎接明媚春季，推出繽紛色新錶並具備基礎防水功能錶款，讓女孩們能自在穿搭，安心戴著出遊，當中型號BG-169CH系列以櫻桃為設計主題，圓形錶殼搭配復古感的保護器，共有櫻桃粉與鵝黃色兩款甜美配色，令人驚喜的是按下燈光按鈕會出現紅櫻桃圖案，增添賞玩樂趣，而功能也不馬虎，具世界時間、碼錶等實用功能，防水達200米。





▲按下BABY-G BG-169CH系列腕錶燈光按鈕，會呈現櫻桃圖案。

馬卡龍色調錶款也相當討喜，BABY-G融合柔和扎染與亮粉設計創作BGA-280TD系列，共有淺藍、淡粉、白粉等3種款式，圓形錶面搭配分層透明錶盤，巧妙展現夢幻的扎染效果，配上蒸鍍工藝打造的時標更為耀眼。





▲BABY-G靈感源自扎染的BGA-280TD系列腕錶共有3色，單只3,500元。





▲模特兒戴上BABY-G BGA-280TD系列腕錶展現青春活力。

SWATCH春季系列也以粉色系錶款吸睛，推出IRONY系列不鏽鋼腕錶捕捉花卉之美，分別以玉蘭花、番紅花、非洲菊與山茶花為主角，於錶徑33毫米的小巧面盤上透過色彩與雕刻呈現花朵圖案，其中山茶花與番紅花均有皮錶帶或鍊帶款式，共有6款洋溢春日氣息的花朵腕錶供選擇。





▲SWATCH BLOSSOM TIME系列以33 毫米錶款面盤點綴花卉圖案，單只4,850元。（圖／SWATCH提供）