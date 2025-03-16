瑞典王子設計的喬治傑生精品極簡雋永　花瓶新作添浪漫

▲喬治傑生BERNADOTTE系列橢圓形玻璃花瓶，2,500元。（圖／喬治傑生提供）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥精品喬治傑生（Georg Jensen）與許多才華洋溢的設計師合作，為珠寶、銀飾與生活精品創造出許多傳世經典，已故瑞典王子西瓦德伯納多（Sigvard Bernadotte）設計的BERNADOTTE系列即為標誌性設計之一，喬治傑生團隊承襲他的簡約輪廓與實用精神，今年春夏推出橢圓形與圓形的玻璃花瓶2款新作，置入花卉綠植物，為整體空間增添浪漫氣息。





▲喬治傑生BERNADOTTE 系列圓形玻璃花瓶，2,200元。

瑞典王子西瓦德伯納多深受Art Deco裝飾藝術與實用功能主義啟發，擅長將幾何構圖、對稱形狀、菱格網紋等元素帶入喬治傑生BERNADOTTE系列，此系列最初為925純銀生活器皿，2002年品牌改以不鏽鋼詮釋，最新花瓶則是清透的玻璃材質，光線灑落時瓶身會折出層層交錯的流動光影，一款是圓形高款花瓶可搭配長莖花，另一款橢圓形矮款花瓶為寬口設計，可完美呈現花束。





▲Tiffany純銀百合花瓶共有兩種尺寸。（圖／翻攝Tiffany官網）

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的Home Essentials系列也有豐富花瓶款式，材質涵蓋水晶玻璃、瓷器與銀器，其中純銀百合花瓶的造型正是來自優雅的百合花，展現雕塑美感，共有兩種尺寸可供選擇。

