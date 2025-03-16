fb ig video ETtoday search mobile

瑞典王子設計的喬治傑生精品極簡雋永　花瓶新作添浪漫

>

▲▼Goerg Jensen,Tiffany 。（圖／公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE系列橢圓形玻璃花瓶，2,500元。（圖／喬治傑生提供）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥精品喬治傑生（Georg Jensen）與許多才華洋溢的設計師合作，為珠寶、銀飾與生活精品創造出許多傳世經典，已故瑞典王子西瓦德伯納多（Sigvard Bernadotte）設計的BERNADOTTE系列即為標誌性設計之一，喬治傑生團隊承襲他的簡約輪廓與實用精神，今年春夏推出橢圓形與圓形的玻璃花瓶2款新作，置入花卉綠植物，為整體空間增添浪漫氣息。

▲▼Goerg Jensen,Tiffany 。（圖／公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE 系列圓形玻璃花瓶，2,200元。

瑞典王子西瓦德伯納多深受Art Deco裝飾藝術與實用功能主義啟發，擅長將幾何構圖、對稱形狀、菱格網紋等元素帶入喬治傑生BERNADOTTE系列，此系列最初為925純銀生活器皿，2002年品牌改以不鏽鋼詮釋，最新花瓶則是清透的玻璃材質，光線灑落時瓶身會折出層層交錯的流動光影，一款是圓形高款花瓶可搭配長莖花，另一款橢圓形矮款花瓶為寬口設計，可完美呈現花束。

▲▼Goerg Jensen,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany純銀百合花瓶共有兩種尺寸。（圖／翻攝Tiffany官網）

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的Home Essentials系列也有豐富花瓶款式，材質涵蓋水晶玻璃、瓷器與銀器，其中純銀百合花瓶的造型正是來自優雅的百合花，展現雕塑美感，共有兩種尺寸可供選擇。
 

►喬治傑生極簡線條揉出新意　百搭珠寶不怕看膩

►「最美茉莉公主」李聖經仙氣飄飄　露深溝秀高級珠寶

關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen, Tiffany & Co.

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

員林驚見「超大群」流浪狗　民眾嚇壞...公所也喊無奈

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

「最美茉莉公主」李聖經仙氣飄飄　露深溝秀高級珠寶

「最美茉莉公主」李聖經仙氣飄飄　露深溝秀高級珠寶

NCT成員MARK極簡黑白T恤造型超帥　時髦秘訣混搭珠寶

NCT成員MARK極簡黑白T恤造型超帥　時髦秘訣混搭珠寶

玄彬戴35萬史努比錶登台　歐米茄熱門款擄獲男神心

玄彬戴35萬史努比錶登台　歐米茄熱門款擄獲男神心

金秀賢形象照被MIDO錶店悄悄撤下　品牌靠八角新錶發聲 歐米茄世界時區錶超威　防水照樣600米 孫藝真狂練手臂、背肌　透出蕾絲內衣小露性感 LV旅行古董錶登服裝秀　當項鍊戴好有型 林俊傑專收愛馬仕特殊款　拎64萬Shadow柏金包遊倫敦 Jisoo捨Hello Kitty改掛灰塵娃娃　新專輯周邊小物超萌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面