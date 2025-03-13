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歐米茄世界時區錶超威　防水照樣600米

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▲▼OMEGA,Longines 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬Planet Ocean 600米系列世界時區錶45.5毫米腕錶共有綠松石色款與灰色款，各490,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

海馬Planet Ocean系列是歐米茄（OMEGA）經典之一，新款加入新功能，推出Worldtimer世界時區腕錶，5級鈦金屬面盤透過雷射蝕刻與清漆工藝，呈現從北極俯看地球的景致，周圍環繞區分日與夜的24小時刻度，其外圈為雷射蝕刻並拋光的蜂巢紋理，同時標示世界時區主要城市，包括品牌瑞士總部的所在地比爾（BIENNE)，各項功能一目了然，且維持強悍特色，防水達600米。

▲▼OMEGA,Longines 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬Planet Ocean 600米系列世界時區錶45.5毫米腕錶的透明錶背顯露8938同軸擒縱大師天文台認證機芯。

海馬Planet Ocean系列世界時區錶延續Planet Ocean Deep Black標誌性風格，以黑色陶瓷打造45.50 毫米錶殼，並搭配拋光立體潛水刻度的黑色陶瓷錶圈，歐米茄共推出2種款式，一款為低調的黑灰配色，另一款則是綠松石點綴細節處更顯活潑，均搭配黑色橡膠錶帶展現運動風格，而透過錶背可欣賞8938同軸擒縱大師天文台認證機芯。

▲▼OMEGA,Longines 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook 庫克船長Over-Pole世界時區手動上鍊限量套組， 92,100元。（圖／雷達表提供，以下同）

同屬Swatch集團的雷達表（Rado)，近期也發表新款世界時區錶，推出全球限量1962只的Captain Cook庫克船長Over-Pole世界時區腕錶，採用錶徑39毫米、厚度10.9毫米的黃金色PVD鍍層纖薄錶殼，搭配復古風格面盤，以及雕刻世界時區主要城市名稱的雙向旋轉黑色陶瓷錶圈，無論搭配金色PVD鍍層精鋼米粒狀錶鍊或隨錶附贈的棕色皮革錶帶，都展現雅致韻味，從透明底蓋亦可欣賞80小時動力儲存的雷達表R862手動上鍊機芯。

▲▼OMEGA,Longines 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook 庫克船長Over-Pole世界時區手動上鍊錶搭配拋光黃金色PVD塗層精鋼錶鍊。

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Rado, 雷達表

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