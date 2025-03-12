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林俊傑專收愛馬仕特殊款　拎64萬Shadow柏金包遊倫敦

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▲▼林俊傑 。（圖／翻攝IG）

▲林俊傑到英國倫敦開演唱會，拎著愛馬仕Shadow Birkin柏金包四處逛逛。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王林俊傑世界巡迴演唱會於英國倫敦登場，他趁空檔到名店街逛逛，身穿洛杉磯潮牌BORN X RAISED 與日本品牌NEIGHBORHOOD聯名刺繡棒球外套，搭配愛馬仕（HERMÈS）黑色柏金包在卡地亞（Cartier）專賣店前留影，細看他的大尺寸柏金包可不一般，而是具錯視效果的Shadow Birkin 35包，定價648,700元。

▲▼林俊傑 。（圖／翻攝IG）

▲林俊傑在倫敦卡地亞專賣店前留影。（圖／翻攝jjlin IG）

法國著名設計師Jean Paul Gaultier於2003至2010年出任愛馬仕創意總監，2009年發表Shadow柏金包，突破傳統包蓋與鎖扣設計，改以壓印手法於包上呈現經典輪廓與好似隨意散落的皮帶，顯現幽默的一面，在「靜奢風潮」（Quiet Luxury）流行之前，此包款已是靜奢風的最佳詮釋了。

▲▼林俊傑 。（圖／翻攝IG）

▲林俊傑的眼鏡造型被粉絲讚美，身穿BORN X RAISED與NEIGHBORHOOD聯名刺繡棒球外套也很搶眼。（圖／翻攝jjlin IG）

熱愛精品的林俊傑，收藏不少特殊款式的愛馬仕包，此次現身倫敦所拎的Shadow柏金包就是他的愛包之一，他同時搭配潮牌BORN X RAISED 與 NEIGHBORHOOD聯名刺繡棒球外套，背面以刺繡手法呈現日本文化中的鳥類圖騰，並有雙品牌字樣，袖子則有蜘蛛網圖案，讓人一眼瞧見。
 

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關鍵字：

林俊傑, 愛馬仕, Hermes

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