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貝克漢拎77萬愛馬仕包旅行　夫婦倆都是凱莉包擁護者

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▲▼ 貝克漢 。（圖／達志影像）

▲貝克漢與女兒哈珀結束巴黎行程，從飯店步出。（圖／達志影像）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）於巴黎時裝周發表2025秋冬新裝後，與老公貝克漢（David Beckham）帶著兒女啟程回家，貝克漢與掌上明珠哈珀（Harper Seven Beckham）步出飯店時，拎著愛馬仕（HERMÈS）定價774,700元的大尺寸Maxi Kelly 42凱莉包，他與老婆品味相似，都是愛馬仕忠實擁護者。
▲▼ 貝克漢 。（圖／達志影像）

▲貝克漢拎著愛馬仕774,700元的Maxi凱莉包很搶眼。（圖／達志影像）

貝克漢夫婦是時尚圈指標人物，特別是維多利亞貝克漢從2004年擁有第一個愛馬仕包後，每回亮相總是拎著愛馬仕各種顏色或珍稀材質柏金包或凱莉包，短短10年之間收藏上百個愛馬仕包，直到她創立同名時尚品牌後，才減少攜帶，改以宣傳自己設計的包款為主。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢是愛馬仕收藏家，餐桌上擺著迷你凱莉包。（圖／翻攝davidbeckham IG）

不過貝克漢依然喜歡拎著愛馬仕旅行，此次巴黎亮相的旅行包就是放大版的凱莉包Maxi Kelly 42，不僅容量大，還配有寬背帶，可隨興背起展現率性的一面，維多利亞則獨鍾小巧版本，曾與老公在酒莊約會時搭配迷你凱莉包吸睛。

 

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關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 愛馬仕, Hermes

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